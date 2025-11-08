鳳凰先拚強颱再減弱！估下周三暴風圈觸陸 對台衝擊注意2關鍵

鳳凰颱風過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，預計9日將達強烈颱風，並於下周三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，提醒接下來要注意鳳凰颱風北轉的幅度（角度）及移動速度，與颱風靠近台灣時減弱的速度。

氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰颱風可能在9日晚上登陸菲律賓呂宋島，下周一（10日）進入南海後逐漸北轉，如果路徑上沒有特殊變化，周三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區。

該粉專進一步指出，AI模式系集每條線都指向台灣，表示模式成員看法相當一致，除非大翻車，否則侵襲台灣機率極高，往西南掉下去機率極低，但仍有2要點是未來幾日要特別觀察的，也攸關侵襲台灣時各地起風時間與風雨大小。分別為颱風北轉的幅度（角度）及移動速度；颱風靠近台灣時減弱的速度。

另一粉專「觀氣象看天氣」分析，目前鳳凰的底層已建立，正在鞏固眼牆中，預估在登陸菲律賓之前，強度有機會達到強烈颱風等級，出海後雖略為減弱，但目前看來，菲律賓西方海域的海溫條件，仍有利它短暫重整結構、維持中度颱風左右的強度。

不過，隨著鳳凰逐漸北上、來到台灣海峽南側，海溫及海水熱含量將明顯降低，且會受到東北風冷空氣的影響，強度有可能下降至輕度颱風，甚至部分模式甚至顯示，它可能在登陸前減弱為熱帶低壓。

