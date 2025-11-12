共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖已轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。
據中央氣象署觀測資訊，鳳凰颱風12日晚間6時的中心位置在鵝鑾鼻西北西方約70公里處，以每小時26轉41公里速度，朝東北轉東北東前進。其中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。
氣象署預報科長林秉煜表示，鳳凰颱風轉為熱帶性低氣壓，之後東北季風增強，北台灣雨勢略增，不排除有另一波共伴效應在北海岸、大台北造成下雨狀況，而對流東移也為南部地區帶來降雨機會，同時東部在東南風影響下有間歇雨勢。
東北季風增強加上東南風影響，北部將有短延時強降雨，中南部、東半部則轉為較穩定的天氣。15日至16日東北季風趨緩，下波東北季風17日接著南下，北部、東半部雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來最強等級，各地低溫跌到16度至18度，局部地區降到15度左右。
