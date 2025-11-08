鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區

生活中心／施郁韻報導

中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。

吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，最新模式模擬顯示，明日鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。週二、三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而減弱中的鳳凰環流則視其路徑、強度，為部分地區帶來「強風、豪雨」的威脅，模式調整中，需持續觀察。

吳德榮提到，週四（13日）鳳凰持續減弱、遠離，天氣由南而北、先後逐步好轉。週五、週六（14、15日）西半部晴朗，大台北、東半部偶局部短暫雨。

鳳凰今晚將以最強之姿強颱登陸呂宋島。（圖／中央氣象署）

吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰正如同其他11月北轉強颱的特性，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入，而強度減弱，這也是11月少有強颱直接侵襲台灣的原因，正因為各別模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也更加分散。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」，亦有很大的不確定性。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿〔強烈颱風（53米/秒）〕強颱登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，其強度亦逐漸減弱。11、12日在鳳凰與東北季風的「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，應嚴加防範；而鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅應防範。

