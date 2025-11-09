鳳凰共伴這2天最劇烈！挾致災雨炸2地區 專家示警：登陸地未必最強風雨

生活中心／施郁韻報導

鳳凰颱風明日、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。（圖／老大洩天機）

「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象專家吳德榮指出，明日、週三（11、12日）鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示「風雨浪，愈晚愈大！」今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；尤其是大臺北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

林得恩說，臺南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會。

吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日鳳凰外圍及共伴效應逐漸增強，北部及東半部的降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫降、明顯轉涼。各地區氣溫為：北部21至26度、中部21至32度、南部21至32度、東部20至28度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明日、週三（11、12日）鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢；而鳳凰雖在減弱中，其環流的西南風，對中南部仍先後帶來「豪雨」的威脅，且各地皆應慎防強風的發生。週四（13日）鳳凰持續減弱，天氣由南而北、先後好轉。週五(14日)鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。週六、下週日（15、16日）各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散(左圖)。故其環流所伴隨的「強風、豪雨」存在不確定性。

吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，受呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後，減弱趨勢更為明顯。即使如此，其環流所伴隨的「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅；但以鳳凰颱風的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，故其中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反造成對風雨的誤判。

