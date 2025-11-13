鳳凰剛散冷氣團緊接來襲！下週全台驟冷 鄭明典示警槽線深度驚人

（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰颱風在昨（12）日登陸20分鐘後，就迅速減弱為熱帶性低氣壓，而下週將有一波冷空氣報到！中央氣象署今（13）日指出，下週一（17日）起東北季風再度增強，全台將迎來入秋以來最明顯降溫，北台灣與宜花地區低溫將下探1字頭。前氣象局長鄭明典也在臉書發布最新圖資，提醒這次的槽線深度值得注意。

圖／鄭明典今（13）日在臉書發布最新圖資，提醒這次的槽線深度值得注意。（翻攝 鄭明典 Facebook）

氣象署指出，接下來一週將有兩波東北季風陸續南下，第一波今日開始影響北台灣，帶來涼意；第二波預估在下週一晚間抵達，影響範圍更廣，各區都能明顯感受到溫度下降。氣象署預估，下週一至週三期間，中部以北及宜花地區低溫約 15～17 度，南部、台東與澎湖約19～20度，外島金門 14 度、馬祖則下探 13 度。

鄭明典上午在臉書貼出槽線預測圖指出，圖上顯示的槽線位置，可大致判斷地面冷空氣接近的時間，這股冷空氣預估會在 17 日晚間接觸台灣。他表示，槽線深度代表下方冷空氣勢力明顯，而氣象署的預估也顯示，各地低溫都將跌破 20 度，屬於「有感降溫」的等級。

氣象署提醒，下週一東北季風增強後，中部以北及宜花均會轉涼，有局部短暫雨；南部與東南部則以多雲為主，但清晨與夜間氣溫也明顯下降。週二、週三兩天東北季風持續影響，北部與東半部降雨機率較高，民眾需注意溫度變化並適時添加衣物。

另一方面，由於「鳳凰」帶來的雨勢仍使部分地區土壤含水量偏高，氣象署提醒，冷空氣來襲時若伴隨東北風增強，迎風面地區仍可能出現降雨，山區道路須留意落石與路面濕滑。氣象署也表示，若最新模式顯示冷空氣強度有變化，將視情況進一步發布低溫特報。

氣象署呼籲，未來幾日溫度變化大，民眾應提前準備保暖衣物，並留意最新天氣資訊。下週中以前，中部以北清晨與晚上都相當涼冷，外出與通勤族請注意防寒與安全。

