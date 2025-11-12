鳳凰剩最後一口氣！3區雨彈炸到週五 這天急凍最低溫剩15度
生活中心／朱祖儀報導
颱風鳳凰持續減弱當中，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，目前其強度已是輕颱最下限，僅剩最後一口氣，可能在登陸前減弱為熱帶性低氣壓，但明（13）日受到東北季風增強影響，仍可能出現共伴效應，新北、機宜地區及北部山區仍要嚴防局部豪雨。此外，下週一（17日）晚間將有北方冷空氣南下，北部及中部最低溫將降至15度。
氣象報馬仔在臉書指出，鳳凰颱風在過去一段時間不斷減弱，目前已是輕颱最下限強度，「鳳凰中高層渦旋已被風切推離，造成結構支離破碎，無深對流覆蓋，低層中心幾近裸露，可以說剩最後一口氣」，很可能在登陸之後減弱為熱帶性低氣壓，也不排除在登陸前就減弱。
氣象報馬仔表示，受到鳳凰颱風影響，南部、桃園以北及基宜花東地區須留意短時驟雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，今日下午至明晚南部及離島風力逐漸增強，高屏沿海及澎湖地區需防9至11級強陣風。
氣象報馬仔提醒，雖然週四至週五清晨鳳凰颱風已經減弱為熱帶性低氣壓，但受到東北季風增強影響，仍有可能產生共伴效應，桃園以北及基宜花東地區仍為有雨天氣，新北、基宜地區及北部山區有局部豪雨發生。
另外，要注意的是，17日晚間北方冷空氣大舉南下，全台氣溫將出現明顯轉變，預估北部及中部低溫將降至15至17度，南部也只有18至20度，將是入秋以來最有感一波降溫。
