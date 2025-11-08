鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」

記者許信欽、岩祐安/ 台北報導

鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。

鳳凰颱風來勢洶洶，民眾注意防颱準備。

氣象署預報員張竣堯：「在登陸到呂宋島的前後的時候，有機會增強為強烈颱風，不過登陸到呂宋島之後，強度上受到地形的影響，將會減弱為中度颱風以下的等級。」

鳳凰颱風持續增強，不過好在先通過呂宋島破壞力先被削弱，目前路徑潛勢10日到11日，鳳凰颱風北上進入到南海後會「開始北轉」接近台灣，預計10日到11日發布陸警，12日到13日清晨有機會登陸中部。

鳳凰颱風預計下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。

氣象署預報員張竣堯：「在週一、週二的時候，颱風的外圍環流就會開始影響到臺灣，而週三左右將會是最接近臺灣的時候，這樣的路徑也都不排除在週三偏週四的時候，有機會登陸到台灣中部的一帶。」

120小時颱風暴風侵襲率也曝光，截至11月8日8時數據，全台包含外島，暴風圈侵襲機率超過50%的共有14縣市。氣象專家林得恩在臉書也提到，恐讓鳳凰在接觸陸地前後強度明顯減弱關鍵，包括「護國神山」中央山脈的威力和北方冷空氣破壞等三大因素。

暴風圈侵襲機率超過50%的共有14縣市。

氣象署預報員張竣堯：「天氣最明顯的轉變將會是落在週一開始，週一、週二受到鳳凰颱風外圍環流影響，因此在大台北地區、東半部地區，整天都會是有比較明顯的雨勢，而且在其他地區也不排除會有一些短暫的陣雨。」

降雨趨勢部份週一、週二因為東北季風加颱風外圍環流，大台北地區東半部地區都要注意，特別在11日宜蘭、花蓮嚴防豪雨以上等級降雨，週三、週四主要是颱風本體影響台灣，中南部地區和東半部會出現局部大雨或豪雨，到了週五剩下東北季風整體「降雨趨緩」。鳳凰颱風來勢洶洶，民眾注意防颱準備。

週一、週二大要注意防豪雨以上等級降雨；週三、週四出現局部大雨或豪雨；週五降雨趨緩。

