鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
記者許信欽、岩祐安/ 台北報導
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。
氣象署預報員張竣堯：「在登陸到呂宋島的前後的時候，有機會增強為強烈颱風，不過登陸到呂宋島之後，強度上受到地形的影響，將會減弱為中度颱風以下的等級。」
鳳凰颱風持續增強，不過好在先通過呂宋島破壞力先被削弱，目前路徑潛勢10日到11日，鳳凰颱風北上進入到南海後會「開始北轉」接近台灣，預計10日到11日發布陸警，12日到13日清晨有機會登陸中部。
氣象署預報員張竣堯：「在週一、週二的時候，颱風的外圍環流就會開始影響到臺灣，而週三左右將會是最接近臺灣的時候，這樣的路徑也都不排除在週三偏週四的時候，有機會登陸到台灣中部的一帶。」
120小時颱風暴風侵襲率也曝光，截至11月8日8時數據，全台包含外島，暴風圈侵襲機率超過50%的共有14縣市。氣象專家林得恩在臉書也提到，恐讓鳳凰在接觸陸地前後強度明顯減弱關鍵，包括「護國神山」中央山脈的威力和北方冷空氣破壞等三大因素。
氣象署預報員張竣堯：「天氣最明顯的轉變將會是落在週一開始，週一、週二受到鳳凰颱風外圍環流影響，因此在大台北地區、東半部地區，整天都會是有比較明顯的雨勢，而且在其他地區也不排除會有一些短暫的陣雨。」
降雨趨勢部份週一、週二因為東北季風加颱風外圍環流，大台北地區東半部地區都要注意，特別在11日宜蘭、花蓮嚴防豪雨以上等級降雨，週三、週四主要是颱風本體影響台灣，中南部地區和東半部會出現局部大雨或豪雨，到了週五剩下東北季風整體「降雨趨緩」。鳳凰颱風來勢洶洶，民眾注意防颱準備。
更多三立新聞網報導
準備領錢！軍公教年終「最高2.5個月」 最快這天入帳
蕭美琴現身歐洲議會！國會議員掌聲如雷搶合照 讚「1台灣人特質」
戴資穎震撼宣布退役！戴爸透露她想做2件事 辦退休紀念會機率曝
恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難
其他人也在看
鳳凰颱風AI預測曝光！與歐洲模式路徑一致 4地區注意了
鳳凰颱風AI預測曝光！與歐洲模式路徑一致 4地區注意了EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風3特點是「罕見個例」 氣象專家揭2冷知識
鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週一發海警、下週二發陸警，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，鳳凰颱風因具備三項特點，實屬罕見個例，同時也揭露兩個關於鳳凰颱風的冷知識，包括「鳳凰不是鳥」。中天新聞網 ・ 1 天前
英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了
據《太陽報》報導，43歲的寵物保姆德拉尼（Katalina Delaney）11月2日帶著客人的狗在海灘散步時，意外發現了該生物。德拉尼形容生物看起來像是1條巨大的鰻魚，靜靜地躺在沙灘上，完全沒有動靜，「我從未見過這樣的東西。」隨後該照片便迅速在社群媒體上瘋傳，引起了海灘遊客...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光EBC東森新聞 ・ 8 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成
鳳凰颱風最新風雨預測 暴風侵襲率「全台本島」破5成EBC東森新聞 ・ 5 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 1 天前
鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了
生活中心／李汶臻報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。民視 ・ 13 小時前
颱鳳凰風來襲 台電苗栗區處整裝戒備
鳳凰颱風即將來襲，根據中央氣象署預估由於颱風所處環境有利發展，未來將持續增強且不排除於下周二、三有穿台侵襲的可能，台電苗栗區營業處八日超前備妥各項防颱準備工作，包括預防性樹木修剪、線路特別巡視等預防性工作，並已盤點妥各式車輛、機具等防災設備及材料盤點等作業，並調度搶修人力隨時待命，全面整裝戒備颱風可能帶來的各項災害，務求降低災情及迅速復電。台電苗栗區處特別提醒民眾及早做好防颱準備工作，加強固定戶外看板、招牌等易掉落物件，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電；另外針對抽水站等不能停電等相關單位或設備，須及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有「颱風 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
鳳凰颱風襲台時間曝！ 週一發布海警、週二陸警
鳳凰颱風增強為中颱，朝台灣逼近！氣象局預估下週三晚至週四清晨可能登陸台灣中部，週一將發布海上颱風警報，週二則發布陸上颱風警報。西半部地區面臨較高威脅，澎湖、台南與高雄侵襲機率已突破六成，專家分析鳳凰颱風走的路徑類似九號颱風，TVBS新聞網 ・ 9 小時前
鳳凰成長速度驚人！專家曝：超大體積已是「好幾個台灣大」
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰持續快速增強，「台灣颱風論壇」稍早於臉書專頁指出，鳳凰目前已達「中度颱風中段班」，預估明（9）日將可達「強颱巔峰狀態」。論壇表示，鳳凰發展速度驚人，環流面積有「好幾個台灣大」，甚至能「整個罩住菲律賓」，顯示整合耗力、強度不容小覷。論壇提醒，鳳凰穿越菲律賓後的減弱幅度仍存變數，民眾應持續關注動態。 台灣颱風論壇說明，鳳凰颱風最值得關注的特點，在於其「體型龐大」的環流結構。論壇觀察，鳳凰的環流整合過程雖然「超費力」，但其範圍之廣闊令人警惕，面積甚至能有「好幾個台灣大」，並形容其足以「整個罩住菲律賓」。台灣颱風論壇表示，以現階段的發展速度和巨大的體型來看，能夠達到目前的強度，「真的不簡單」。 至於鳳凰颱風未來的走向，台灣颱風論壇在留言區表示，在穿越菲律賓陸地之後，颱風的強度預計會「減弱許多」。然而，關於具體會減弱到多弱的程度，台灣颱風論壇提醒，目前的電腦數值模式之間「還有不小分歧哦」，顯示其不確定性仍高，因此建議民眾務必「持續追蹤」論壇發布的最新資訊。查看原文更多Newtalk新聞報導臉頰驚見「倒辛字」！李沐陽曝于朦朧疑遭惡意烙印：讓人心情煎熬鳳凰變胖轉中新頭殼 ・ 10 小時前
「台灣豬回來了！」 賴清德:：政府會全力防疫一起支持台灣豬
市場恢復供應溫體豬肉，賴清德總統今天透過臉書表示，台灣豬需要大家繼續努力守護，請不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，也期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場，政府會全力防疫，也請大家一起用行動支持台灣豬。總統另在社群平台發布快問快答影片，愛吃的小吃包括肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨自由時報 ・ 13 小時前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
鳳凰颱風在今天凌晨升級為中度颱風，中央氣象署預報，它影響台灣的時程稍微延後，加上受到東北季風共伴效應影響，下週一、二北部和東北部雨勢最大，有大雨或豪雨等級雨勢，下週三、四中南部雨勢最大；氣象署並預估，有可能在中部或西南部登陸。氣象署預報員張峻堯表示，根據最新預報，鳳凰颱風開始影響台灣的時間比昨天預報自由時報 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
今天立冬暖洋洋！好天氣僅兩天 下週颱風恐直撲台灣
即時中心／林耿郁報導今（7）日是二十四節氣的「立冬」，按傳統理解是冬季正式開始，不過台灣卻迎來反常的「暖洋洋」；中央氣象署表示，今天無冷空氣影響，各地以溫暖微熱為主，西半部不少地區高溫可達30度以上。另一方面，鳳凰颱風高機率撲向台灣，提醒大家務必做好防颱工作。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前