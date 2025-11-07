鳳凰北衝轉撲台「下週颱風假機率曝光」 專家：暴風威脅絕不可小覷

中颱鳳凰颱風最新路徑出爐。（翻攝自氣象署）

今年第26號中度颱風「鳳凰」持續增強，氣象署最新預估顯示，鳳凰將於週日（9日）達到顛峰，升級為強烈颱風並通過菲律賓，不排除颱風於下週三（12日）從台灣中南部登陸並穿越本島。另外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，雖然路徑與登陸點仍存變數，但「侵襲台灣的機率極高」。

氣象署提醒，隨著鳳凰逐步北轉，台灣天氣將出現明顯變化，今（8日）全台多雲到晴、氣溫偏暖，但晚間起東北季風增強；10日至13日為颱風最接近期間，受到颱風本體與外圍環流影響，北部、東半部及恆春半島降雨機率高，部分地區恐出現大雨或局部豪雨，沿海風浪也將明顯增強，提醒各地應提前做好防颱準備，避免因共伴效應與迎風面降雨造成災情

台灣颱風論壇預測：可能於週三晚間從西南部登陸

氣象專家「台灣颱風論壇」在臉書PO文分析，鳳凰颱風將在穿越菲律賓前達到最強強度，進入南海後可能短暫重整增強，但隨著北上靠近台灣，因環境條件轉差，強度將再度減弱。若減弱速度快，登台時可能為輕度颱風；若減弱較慢，仍可能以接近中度颱風的姿態侵台。

廣告 廣告

「台灣颱風論壇」預測，颱風最有可能於週三晚間從西南部登陸，不過確切位置仍須視下週一（10日）、週二（11日）的轉向情況而定。另外，「台灣颱風論壇」也提醒，西南部地區民眾務必嚴加防範。由於鳳凰結構廣、風場大，即使強度減弱仍具破壞力，西南部地區位於危險半圓內，預估主要影響時段落在週二晚間至週四（13日）凌晨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」也警告，最新歐洲模式和美國模式對颱風路徑的模擬顯示出不確定性，並提醒在侵襲期間仍有暴風及大量降雨的威脅，絕不可小覷。至於颱風假是否有望，仍依照各地方縣市政府發布為主。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。

更多鏡週刊報導