鳳凰北轉後恐直撲台灣！「這3天」暴風豪雨襲全台…專家示警：達強颱程度

輕颱鳳凰最新路徑預測。圖／翻攝自中央氣象署

中央氣象署指出，今（2025）年第26號颱風「鳳凰」（FUNG WONG）今（7）日凌晨2時的中心位置在北緯10.9度，東經138.9度，以每小時24公里速度向西北西進行，預計最快下週一（10日）發布海上警報、下週二（11日）發布陸上警報。氣象專家預測，鳳凰颱風北轉趨勢明確，各模式預測將於下週二進入南海後朝台灣靠近，強度可達中度甚至強烈颱風，可能帶來暴風豪雨，預計11日至13日恐影響全台。

鳳凰颱風北轉趨勢明確！預估升級成中颱

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（6）日晚間指出，根據最新的模式疊圖顯示，歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）在這一輪預報中對鳳凰颱風走向達成高度一致的共識，2大模式皆顯示，鳳凰在北轉後將朝台灣接近，而這樣的趨勢已經在連續多輪預報都穩定呈現。

粉專分析，目前預報的主要分歧在於颱風北轉後，究竟會沿著台灣西岸還是東岸北上，而其後續變化則取決於副熱帶高壓的勢力變化與轉向的時間與位置。不過，粉專強調，各模式的共識都是鳳凰在抵達台灣西南方海面時，仍可維持中度颱風規模，強度不可小覷。粉專進一步於今（7）日早晨更新指出，鳳凰颱風持續增強，預估即將升格為中度颱風，路徑方面並無明顯變化，預計會在下週二（11日）進入南海後北轉，逐步朝台灣靠近。

眾多模式都顯示鳳凰北轉後將朝台灣接近。圖／翻攝自中央氣象署

另外，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄引述歐洲（ECMWF）系集模式指出，鳳凰的系集平均路徑將經呂宋島北部，很有可能在台灣西南方海面北轉進入台灣海峽、直接侵襲台灣；個別模擬結果則顯示，鳳凰北轉後因陸續受到呂宋島破壞、水氣被削弱、部分中緯度乾冷空氣介入等原因，颱風強度逐漸下降，路徑也因此出現分散，不確定性增加。

美國（GEFS）模式則模擬顯示，鳳凰強度大幅減弱後，可能受低層東北風導引，轉往西南方向遠離，而根據氣象署最新資料，鳳凰在登陸呂宋島前強度可達強烈颱風程度，雖然北轉至台灣西南方海面後將逐漸減弱，但鳳凰侵襲期間仍可能帶來暴風及豪雨威脅，絕不可掉以輕心，務必做好防颱工作。

最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島北部，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽（左）；各別模擬路徑（細線）則顯示，北轉後模擬路徑更加分散。最新美國模式模擬（右）更顯示，由於其減弱的幅度猶勝歐洲模式，模擬路徑甚至轉往西南遠離。圖／翻攝自weathernerds

東北季風減弱氣溫回升！鳳凰外圍環流接近北台灣恐迎暴雨

吳德榮在「洩天機教室」專欄引述6日晚間8時的歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，由於今日至下週日（9日）期間東北季風減弱、水氣減少，全台以多雲時晴為主，只有北海岸與東半部有局部零星降雨的機率。隨著冷空氣消退，各地氣溫將逐日回升，呈現白天偏熱、早晚微涼的天氣型態。

吳德榮指出，下週一（10日）起鳳凰颱風外圍環流逐漸靠近，東半部及北部降雨將明顯增多；各地在下週二、三（11、12日）需嚴防鳳凰可能挾帶的暴風及大量降雨，但因風雨分布與強度仍在持續調整中，建議民眾應密切關注氣象更新。吳德榮預估下週四（13日）白天起，鳳凰將逐漸減弱遠離，天氣自南而北先後好轉。

鳳凰為什麼是極為罕見的颱風？

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，「鳳凰」是極為罕見的個案，他表示，每次颱風來襲前，氣象單位都會綜合各數值模式模擬結果與實際環境變化，進行滾動式評估，以預測最佳路徑，並以歷史類似颱風作為風雨量的參考依據。不過，這次鳳凰颱風的歷史案例極難比對，因為11月發生、強度可達中度至強烈颱風、可能沿台灣西部北上的颱風，實屬罕見。

林得恩引述1950年至2024年的氣候統計數據指出，11月平均侵台颱風數僅0.3個，歷史上在11月登陸台灣的颱風也只有6至7個，而這其中幾乎沒有從西部登陸、橫越中央山脈再從東部或東北部出海的案例。由南往北、走台灣海峽的颱風更僅有3至4個，屬於11月極少見的路徑型態：「只能說，無疑又是一個氣候變遷影響所造成的特殊案例！」



