鳳凰北轉恐「升中颱逼台」！專家揭「2地」影響最劇

近日天氣轉好、水氣減少，不過熱帶性低氣壓「TD29」已在昨（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其外圍環流恐與東北季風激發「共伴效應」。目前鳳凰颱風持續增強中，氣象署預估下週一（10日）通過菲律賓進入南海，而下週二（11日）起恐北轉逼近台灣。對此，氣象粉專分析颱風路徑，示警「鳳凰」颱風恐以中颱之姿撞向台灣，強度巔峰甚至可達強颱等級。





氣象粉專指出，鳳凰颱風仍在增強，即將升級為中颱，預估巔峰強度可達強烈颱風。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

截至今（7日）上午2時，鳳凰颱風中心位置在北緯 10.9 度，東經 138.9 度，以每小時24公里速度，向西北西進行。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今稍早曬出路徑，指出鳳凰颱風仍在增強，即將升級為中颱，且預估巔峰強度可達強烈颱風。預估下週二（11日）進入南海就開始北轉朝台灣靠近，下週三（12日）到下週四（13日）穿越台灣上空。至於鳳凰颱風沿著西岸（台灣海峽）還是東岸北上，仍待進一步觀測其北轉時間、位置。

粉專示警，鳳凰颱風幾乎確定北轉，預估11日距離台灣最近；外圍環流還會搭上東北季風，北部、東部影響最明顯。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

氣象粉專昨（6）日發文指出，結合歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）預測路徑，北轉後朝台灣接近的趨勢一致。粉專也在Threads示警，鳳凰颱風幾乎確定北轉，預估下週二（11日）、下週三（12日）距離台灣最近，若北轉時沒減弱，恐以「中颱等級直接撞進來」。此外，秋颱外圍環流還會搭上東北季風，北部、東部影響不容輕忽。









原文出處：秋颱鳳凰北轉恐「中颱撞進台」！專家曝路徑「這天最近」：2地影響最劇

