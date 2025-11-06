鳳凰北轉撲台 最快下周一發海警 周二陸警

鳳凰颱風持續往西北西方向前進，預計下周一（10日）經過菲律賓呂宋島、進入南海，接著將北轉朝台灣逼近，下周一至周三（12日）影響台灣。以目前路徑來看，中央氣象署最快下周一發布海上颱風警報，下周二（11日）發布陸警，不過鳳凰北轉幅度仍有不確定性，應持續觀察未來路徑。

氣象署指出，今、明（7、8日）各地天氣大致晴朗穩定；周日（9日）東北風增強，迎風面台北、宜蘭地區雲量增多，降雨機率越晚越高，沿海風力增強，晚上開始台南以北、東半部、恆春半島及離島地區有8至10級強陣風。

鳳凰颱風今凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里海面上，向西北西轉西前進，預計下周一通過菲律賓進入南海，下周二北轉逼近台灣；依照目前路徑來看，氣象署最快下周一發布海上颱風警報，下周二發陸警。

至於颱風對台灣天氣的影響，氣象署表示，下周一開始北部、東半部有較明顯的降雨，下周二起中南部地區也有降雨機率，北部、東半部、南部留意大雨或局部豪雨，不過降雨的程度和颱風接近台灣的時程、強度結構相關，不確定性仍高，應持續注意最新預報。

下周四（13日）颱風逐漸減弱並遠離，不過台灣附近水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

