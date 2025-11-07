鳳凰北轉襲台！ 最快下週一海警 週二陸警
颱風季延長賽持續，鳳凰颱風持續往西北西前進，預估下週一經過菲律賓呂宋島進入南海，下週二北轉逼近台灣，因此氣象署最快下週一發海警，下週二發陸警，氣象專家示警，由於颱風外圍環流會跟東北季風產生交互作用，因此下週一下和下週二，北部跟東半部要留意豪大雨。
記者劉育瑄：「台北週五一大早太陽露臉，不過要把握好天氣了，因為接下來鳳凰颱風來襲，台灣天氣也將變天。」週五早上鳳凰颱風中心位在鵝鑾鼻東南東方，向西北西進行，預估下週一鳳凰颱風經過菲律賓呂宋島進入南海，下週二北轉逼近台灣，氣象署最快下週一發海警，下週二發陸警。根據120小時颱風暴風侵襲機率顯示，全台機率都有上升趨勢，最高落在屏東、高雄、台南、澎湖，都有破50%，連大台北地區也都有30%以上。文大大氣與地質科學系教授周昆炫：「暴風圈會影響台灣100%，花蓮、宜蘭還有我們的基隆，北部的山區是目前雨勢整體最大的區域。」
除了東北季風持續影響之外，整個颱風的外圍環流帶來偏東南風的影響之下，東南風比較高層帶來較暖濕空氣，這時帶來的降雨對東半部地區影響較明顯。看看降雨趨勢，週五到週六多雲到晴，東半部迎風面偶雨；下週日開始，大台北、基隆北海岸、北部、東半部、恆春半島零星雨；到了下週一，大台北、東半局部大雨或豪雨，甚至下到發紫，北部、東半部、恆春半島陣雨；下週二，北部、東半部、南部可能下起大雨或局部豪雨，其他地區局部雨；下週三，中南部、花東大雨或局部豪雨，北台灣短暫雨，直到下週四颱風才漸離開，降雨趨緩，但還是要留意局部雨勢。
天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇：「中南部的某個區域鳳凰颱風登陸應該機會是滿高的，因為它的外圍環流會跟東北季風產生交互作用，所以下週一、週二的時候，其實在北部跟東半部的雨看起來就已經會滿多的，一直到花蓮、台東這邊其實雨都滿大的。」專家分析，還要留意強風，沿海地區的話，八到十級以上應該跑不掉，風強雨驟，民眾要提早做防颱準備。
