鳳凰北轉襲台！11縣市暴風侵襲率破80% 最快午後海警

鳳凰颱風即將北轉朝台灣接近，氣象署預計今（10）日下午發布海上颱風警報，東北季風加上颱風外圍環流影響，大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，颱風暴風侵襲率有11縣市飆破80%。

氣象署預計今（10）日下午發布海上颱風警報 。（圖／中央氣象署）

氣象署觀測，中度颱風鳳凰10日2時的中心位置在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑80公里。

氣象署表示，今天(10日)除了受東北季風影響外，加上颱風外圍環流，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。

颱風暴風侵襲率。（圖／中央氣象署）

氣象署發布最新「120小時颱風暴風侵襲率」，其中台南市達94%為全台最高，嘉義縣92%、嘉義市91%，雲林縣、高雄市均為90%、澎湖縣89%，屏東縣、南投縣均為88%、彰化縣85%、台中市84%、花蓮縣81%，共有11縣市飆破80%。

