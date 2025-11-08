鳳凰升為中颱 明可能變強颱！下週一至三注意風雨

11/8鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。氣象署提供



氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」已於今日（11/8）清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多。氣象專家吳德榮表示，9日鳳凰可能變強颱，北轉強度才減弱，需注意共伴效應發生暴風及大量降雨的可能。

今天天氣方面，氣象署說明，今日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

11/8早上各地天氣。氣象署提供

氣象署今天也針對西部沿海發布陸上強風特報，由於東北風偏強，8日晨至9日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

11/8陸上強風特報。氣象署提供

至於明日（11/9）則各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；晚起東北季風增強，北部及東北部氣溫下降。

氣象署指出，下週一至週四（11/10~11/13）為鳳凰颱風最接近臺灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高，11/10迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花、大臺北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，臺東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有降雨機會。

氣象署表示，11/11北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨發生的機率；11/12中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨；11/13颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，但颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，根據最新模式模擬顯示，下週一（11/10）鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三（11/11、11/12）慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。13日白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。14日西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

吳德榮提到，8日2時最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前（9日2時）已增強至強烈颱風（51米/秒），登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與「共伴效應」威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。

