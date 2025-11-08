鳳凰升級中颱上望強颱！颱風論壇曝路徑：西南部應最高規格防範

[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰恐升強颱進逼台灣，台灣颱風論壇今（8）日指出，颱風將以巔峰強度登陸菲律賓，進入南海後，可能北轉靠近台灣，週一（10日）、二（11日）為關鍵期。嘉義至屏東、澎湖、金馬位處危險半圈，受大風場影響時間恐延長，尤其週二上午至週四（13日）白天須嚴防風雨。





台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風強度已增強為中度颱風，並且有機會上看強颱等級。而在副熱帶太平洋高壓的導引下，鳳凰目前正穩定朝西方移動，預計將以強颱的巔峰之姿登陸菲律賓，不過進入南海後路徑將有重大變化，可能大角度轉向北上朝台灣前進。而若路徑沒有太大變化的鳳凰颱風預計在10日進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶將會斷裂出現弱點，這將使得鳳凰颱風有機可趁，進而出現大角度的北轉。

台灣颱風論壇指出，目前在路徑和強度上仍存在變數，需要特別關注兩大重點：第一是颱風北轉的幅度和移動速度；第二是颱風北上時的減弱程度。颱風移動的快慢，以及減弱的程度大小，都將直接攸關影響台灣的時間長短，以及各地區風雨的規模。





在影響時間方面，台灣颱風論壇表示，考量到季節性因素、颱風走勢以及強度變化的綜合影響，北中南三個區域最「搖滾」的劇烈風雨時間點會稍微不同。





針對北部、東部地區，台灣颱風論壇說明，在週一、二這兩天，由於颱風的位置與東北季風配合，共伴效應正好會落在北台灣至花蓮這一帶，因此，將會是北部、東部地區風雨最大、最有感的時刻。台灣颱風論壇進一步指出，當鳳凰颱風通過時，雖然也會帶來風雨，但屆時因為颱風強度已減弱許多，風雨反而不會那麼劇烈。





至於嘉義至屏東、澎湖、金馬等西南部地區，台灣颱風論壇提醒民眾，務必以最高規格進行防範。雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但目前各模式預報對於減弱的幅度與速度仍較為分歧。台灣颱風論壇表示，由於颱風本身的結構屬於大風場，加上西南部地區正好位處於危險半圈內，因此，影響時間會稍微長一點點，主要影響時間預計會是在週二上午至週四白天。

對於苗栗到雲林的中部地區，台灣颱風論壇則指出，因為受到地形的影響，該區域將取決於鳳凰颱風以何種形式及走法通過，是最難進行評估的區域。台灣颱風論壇說明，颱風路徑只要差一點點，風雨規模就會相差許多，不過，可以確定的是，強風仍是無可避免的威脅。





台灣颱風論壇最後強調，以上評估都只是根據目前氣象資料進行的初步判斷，後續還會依照颱風實際發展情形進行滾動式調整。台灣颱風論壇呼籲，無論身在何地的民眾，這兩天都要趕緊做好防颱措施。

