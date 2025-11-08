鳳凰升級中颱恐襲台 台電全力戒備防颱遇停電主動派修
〔記者翁聿煌／新北報導〕依據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風已升級中颱，將於10日將進入呂宋島，接著北轉朝台灣方向移動，全台須慎防強陣風及豪大雨，台電台北西區營業處未雨綢繆，已提前召開「颱風災害整備會議」，加強防颱整備，並全面進行轄區內樹木修剪，台電表示，現行配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。
台電北西區處提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電北西區處指出，對於附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，台電也提供1911客服專線(或北西區處停電通報電話02-29916611)。
北西區處說明，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。
