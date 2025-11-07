鳳凰升級中颱暴風圈擴大！3縣市首當其衝 北部週一、二影響最劇
中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測資料顯示，鳳凰颱風持續增強，已由輕度颱風升格為中度颱風。根據目前路徑研判，颱風不僅規模擴大，還可能於本週末侵襲台灣西部地區，氣象單位呼籲各界嚴加防範。
氣象署指出，鳳凰颱風中心位置目前位於鵝鑾鼻東南方約1760公里海面上，正以每小時30公里速度，朝西轉西北西方向前進。颱風中心附近最大風速達每秒33公尺，等同於12級風，瞬間最大陣風更達每秒43公尺，相當於14級風。暴風半徑方面，7級風達200公里，10級風則有60公里，顯示鳳凰颱風的影響範圍正逐漸擴大。
從最新的衛星雲圖觀察，鳳凰颱風「長胖一圈」，中心結構更加紮實，整體呈現持續增強趨勢。依據目前預測，颱風行進路徑可能再度偏西，若路徑持續修正，最早將於12日（週三）深夜至13日（週四）凌晨之間登陸台灣西部沿岸，嘉義、台南與高雄三地首當其衝，不排除從中部地區登陸的可能性。
中央氣象署同步公布未來120小時內各地區受到暴風圈侵襲的機率預估，其中高雄市、台南市與澎湖縣的暴風侵襲機率均已突破六成，達到62%。此外，包括屏東縣（59%）、嘉義縣（57%）、嘉義市（56%）、雲林縣（55%）、彰化縣、南投縣與金門縣（皆為53%），以及台中市與台東縣（52%）等地，也都列入高風險區域。
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，北部、東部，週一就會開始下雨，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，「即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅。週一、二風險最高。」
此外，粉專也特別呼籲西南部地區的朋友，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防颱，「主要影響時間會是在週二晚間至週四凌晨！」
