鳳凰升級中颱！全球模擬路徑曝光 專家：下週慎防「暴風及大量降雨」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨已增強為中度颱風，根據目前的預估資料顯示，預計下週一（10）日發佈海警、週二（11）日發佈陸警，週三（12）日晚、週四（13）日清晨會登陸台灣。對此，氣象專家吳德榮也提醒，隨著下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，各地將慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」帶來的威脅，不過未來路徑、強度都還有很大變數，還需持續觀察。
根據中央氣象署資料顯示，目前鳳凰颱風中心位置在北緯12.2度，東經134.0度，朝著西北西方向前進，預計明（9）日朝著呂宋島方向移動；氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」也提醒，下週二、週三受到鳳凰颱風或其外圍環流影響，大臺北、東半部地區、南部地區降雨機率高，呼籲民眾要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。
對此，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，根據最新模式模擬顯示，下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三要慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下週五（14）日西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。
吳德榮說明，根據最新（7日20時）歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣、部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。
根據最新（8日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前（9日2時）已增強至強烈颱風（51米／秒），登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與「共伴效應」威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數。
吳德榮最後提到，由於各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑（細線）也更加混亂，使得系集平均路徑（粗黑線）甚至轉往西南遠離（右圖）；此外各地風雨的分布模式仍在調整，因此還需持續觀察。
更多FTNN新聞網報導
今晚強度再增加！ 鳳凰「共伴效應」影響最劇時間曝
鳳凰恐現「高低層分離」！鄭明典：路徑變數大
把握好天氣！鳳凰強度將破門檻 專家估：最快下周一發海警
其他人也在看
鳳凰颱風不排除從中南部登陸 專家提醒大環流威力「全台都會很有感」
今年第26號颱風鳳凰預計將在今天下午升級為中度颱風，天氣風險分析師吳聖宇指出，鳳凰颱風的路徑可以說是傳統拋物線轉向型的路徑，沿著太平洋高壓的邊緣移動，他預測鳳凰颱風「十之八九會經過台灣的上空」。天氣多一典 ・ 1 天前
中颱鳳凰來襲 台電屏東區處全力戒備
鳳凰颱風已升級為中颱，台電屏東區處盤點搶修人力及設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區，全力戒備嚴陣以待。中央氣象署預計鳳凰颱風十一日到南海且有北轉趨勢，十二、十三日最接近台灣、影響最大，預計從台灣西南部登陸，可能在十日發布海上警報，提醒中南部沿海與東部地區居民應提早因應。台電屏東區處長仇忠銘表示，已召開颱風前整備會議，盤點搶修人員一百四十二名，昇空車四十一台、吊臂車二十七台及大小型工程車五十三台等人員設備機具，預計十日加派人力進駐恆春、小琉球等地區。台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，並提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。同時颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
鳳凰增中颱！最快下週一發海警 南北風雨最大時間曝
氣象署今日上午4時許針對15縣市發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至9日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），...CTWANT ・ 23 小時前
鳳凰估今轉中颱 下周一變天 風雨最大時間曝
鳳凰颱風持續朝西北西方向移動，下周一（10日）將通過菲律賓呂宋島，後續北轉逼近台灣，氣象專家表示，鳳凰已來到輕颱上限，預估今天（7日）就會升級中颱，且還會持續增強；目前路徑變化不大，直接侵襲台灣的機率相當高，下周一起北部、東半部就會開始出現風雨，下周二至周四（11至13日）中南部地區也會受到影響。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快下週一海警！威脅不可小覷 專家揭3特點：罕見個例
氣象署指出，週五、六（7至8日）天晴穩定，午後中南部山區有零星陣雨，而基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島亦有零星雨；中南部白天高溫上看32度，另週六晚起基隆北海岸、東半部、蘭嶼、綠島、恆春半島沿海須留意長浪。週日（9日）新竹以南晴到多雲，午後中南部山...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅
鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。中時新聞網 ・ 22 小時前
中國貨改「美國原料」不肖廠商竄改乳清蛋白標籤
中國貨改「美國原料」不肖廠商竄改乳清蛋白標籤EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風減弱威脅不減！鳳凰最快週三侵台 專家：北東部下週一起風雨
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週侵襲台灣機率高，雖然本週末天氣仍大致穩定，天氣風險指出，明天週日(9日)下半天起，東北季風增強與颱風外圍水氣接近將使天氣轉變。天氣風險表示，鳳凰最快於下週三(12日)至下週四(13日)上午通過台灣上空，屆時全台將出現明顯風雨，北部及東半部更須留意共伴效應強降雨，建議民眾提前做好防颱準備。 今天週六(8日)各地天氣維持相當良好，大致為晴到多雲的天氣型態，雖然中南部早上雲量較多，但上午之後陽光有機會開始露臉。天氣風險說明，白天溫度將較為偏熱，北部、東半部白天高溫介於28-30度，中南部高溫則將來到31-33度；不過，晚間到明天(9日)清晨在中北部到東北部空曠地區，低溫仍有可能降至20度上下，日夜溫差變化偏大。 明天週日(9日)白天各地高溫仍偏熱，北部、東半部仍可達27-29度，中南部則仍會來到31-33度左右；同樣地，明天晚間到後天(10日)清晨中北部、東北部空曠地區低溫還有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。天氣風險指出，週日(9日)下半天起東北季風將開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，且明晚鳳凰颱風外圍的新頭殼 ・ 20 小時前
鳳凰登陸點可能北修 粉專警告3地：最高規格防颱
鳳凰颱風持續朝西北西前進，下周一（10日）經過菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉從中部穿越台灣，比原本預估的中南部登陸再偏北一點。氣象粉專表示，鳳凰以強颱之姿登陸菲律賓後，北轉的幅度及移動速度攸關台灣各地的風雨規模，下周一、二北部及東半部因共伴效應影響，是風雨最大的時刻；嘉義以南及澎湖、金馬在危險半圈內，務必以最高規格防範；苗栗至雲林的風雨將取決於颱風的走法，目前仍難評估，不過強風無可避免。中時新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風挾強風豪雨撲台！週日晚起變天、氣象署揭這時最接近台灣
[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」今（7）天凌晨2點中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，中央氣象署表示，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響台灣天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，不過下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。至於第25號輕度颱風「海鷗」今晨2點中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。 氣象署指出，今天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為良新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰增強為中颱 今各地多雲到晴迎風面偶雨
中央氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」今天(8日)清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一(10日)會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三(12日)各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。 今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。 氣溫方面，西半部高溫可達攝氏30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。 離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。 風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。 環境部空氣品質預報資訊：8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。 宜蘭、花東空品區為「良好」等中央廣播電台 ・ 23 小時前
鳳凰颱風成罕見個案！專家放預測圖嘆：難分析
生活中心／王靖慈報導今年第26號颱風「鳳凰」於昨（6）日生成，今（7）日凌晨2點，其中心位於鵝鑾鼻東南東方約2,270公里的海面上，正朝西北西方向轉為偏西移動，中心風速達每秒 30 公尺、具中度颱風潛力。氣象專家林得恩指出，鳳凰颱風在11月出現本就罕見，若真從台灣西部北上，將成為極為特殊的歷史路徑。民視 ・ 1 天前
颱風鳳凰來勢洶洶 台電提早部署確保供電安全
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】鳳凰颱風來勢洶洶，今(7)日中央氣象署表示有進一步增強為中度颱風的 […]觀傳媒 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航
快訊／鳳凰颱風將至影響 東琉線宣布11/11、11/12停航EBC東森新聞 ・ 16 小時前
鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨
鳳凰巨巨恐「揍台灣一拳」 可能登陸地曝光！準備暴雨EBC東森新聞 ・ 22 小時前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
很大一顆！鳳凰最快明晚成「超級颱風」各國路徑預測曝
很大一顆！鳳凰最快明晚成「超級颱風」各國路徑預測曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
颱風鳳凰逐漸接近 吳德榮：台灣大量降雨機率高
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天說，颱風鳳凰預估10日起逐漸接近台灣，雖然在接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高，路徑還要再觀察。中央社 ・ 22 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前