鳳凰升級中颱！全球模擬路徑曝光 專家：下週慎防「暴風及大量降雨」

第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨已增強為中度颱風，根據目前的預估資料顯示，預計下週一（10）日發佈海警、週二（11）日發佈陸警，週三（12）日晚、週四（13）日清晨會登陸台灣。對此，氣象專家吳德榮也提醒，隨著下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，各地將慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」帶來的威脅，不過未來路徑、強度都還有很大變數，還需持續觀察。

第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨已增強為中度颱風。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署資料顯示，目前鳳凰颱風中心位置在北緯12.2度，東經134.0度，朝著西北西方向前進，預計明（9）日朝著呂宋島方向移動；氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」也提醒，下週二、週三受到鳳凰颱風或其外圍環流影響，大臺北、東半部地區、南部地區降雨機率高，呼籲民眾要留意局部豪大雨，北部地區及中部地區也有局部短暫雨。

氣象專家吳德榮說明鳳凰路徑。（圖／洩天機教室）

對此，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」表示，根據最新模式模擬顯示，下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三要慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下週五（14）日西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

吳德榮說明，根據最新（7日20時）歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣、部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。

根據最新（8日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前（9日2時）已增強至強烈颱風（51米／秒），登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與「共伴效應」威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數。

吳德榮最後提到，由於各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑（細線）也更加混亂，使得系集平均路徑（粗黑線）甚至轉往西南遠離（右圖）；此外各地風雨的分布模式仍在調整，因此還需持續觀察。

