鳳凰升級中颱「恐登陸台灣」 最快11/10海警、11/11陸警
鳳凰颱風8日升級為中度颱風，氣象署指出，颱風登陸呂宋島後將北轉襲台，最快下週一發布海警，下週二發布陸警，預估下週三晚至下週四清晨登陸台灣。
氣象署表示，鳳凰颱風持續朝西前進，先通過呂宋島後強度減弱，接著北轉靠近台灣，依最新預測資訊，仍不排除會登陸台灣，預計下週一發布海上颱風警報，下週二發布陸上颱風警報。
氣象署指出，受到導引氣流牽引，鳳凰颱風北轉後移動速度增快，預估下週三晚至下週四清晨登陸台灣，週四當天就出海，此時也是颱風影響最劇烈的時刻。
氣象署說明，下週一迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花、大臺北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用。下週二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨發生的機率；下週三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨。
氣象署表示，下週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察。
