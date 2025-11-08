鳳凰升級中颱! 最快週一發布海警 不排除週三"中部登陸"
生活中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，今(8)天清晨增胖為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，路徑朝著菲律賓前進，接著可能北上來到台灣，氣象蜀更最快下週一、二陸續發布海警陸警、更不排除週三可能從中部來登陸！
果農拿起剪刀修剪枝葉，再將一顆顆蓮霧套袋包緊緊，最後蓋上一層育苗網，層層防護不敢怠慢，就是為了趕在颱風來之前，做好準備。
農民：「期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重」。
鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)
真的不敢輕忽，正因為鳳凰颱風來勢洶洶，週六凌晨兩點、更增胖為中度颱風，暴風半徑已經來到兩百公里，而且還在持續增強中!
中央氣象署預報員 張竣堯：「往北轉的時候，會繞過南海，然後進入到台灣，大約是中部的地區登陸機率是比較高的，不過路徑上都還是有些調整的可能，目前可能西半部地區都還是有一些機會」。
根據氣象屬預估路徑，「鳳凰」颱風持續往菲律賓來靠近，登陸菲律賓時，可能升級為強颱，接著北轉登入台灣，不排除從中部登陸，最快週一早上發布海警，週二海陸警齊發，週三晚間到周四清晨，暴風圈可能觸陸，預估登陸地點高機率落在中西部。
鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)
中央氣象署預報員 張竣堯：「登陸到呂宋島之後，強度上受到地形的影響，將會減弱為中度颱風以下的一個等級」。
專家預估，「鳳凰」颱風登台前，可能受到護國神山阻擋，強度會再度減弱，降為輕度颱風等級的機會最大，但秋颱「鳳凰」可能為穿心颱風，暴風及大量降雨仍不可輕忽。
原文出處：鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸
更多民視新聞報導
估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」
鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
其他人也在看
估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」
即時中心／梁博超報導今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，依照預測路徑，鳳凰颱風預計在週三（12日）晚間可能從台灣西南部登陸，不過因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。民視 ・ 13 小時前
鳳凰颱風估「下週三登陸中部地區」 週一發布海警、週二陸警
中度颱風「鳳凰」逐步增強中，中央氣象署預報指出，颱風將在通過菲律賓呂宋島後進入南海，可能於下週三晚至週四清晨登陸台灣中部地區，目前路徑仍有變數，「西半部地區登陸的機率也不低」。氣象署預計最晚週一上午發布海上颱風警報，週二再發布陸上警報，提醒民眾嚴防強風豪雨。太報 ・ 10 小時前
中颱鳳凰開眼了！最快週二發布陸警 最新路徑曝：又肥又厚
鳳凰開眼了！鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格為中度颱風，未來有機會挑戰強颱。氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力
中度颱風鳳凰今（8日）凌晨2時，中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行，預計下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，不過氣象專家林得恩指出，鳳凰在抵達台灣後，颱風結構有機會遭中央山脈破壞而減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」中天新聞網 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰估今轉中颱！恐海陸警齊發 東半部豪雨炸到發紫
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估，今日可能增強為中颱，由於颱風結構大，週六(8日)起開始影響台灣沿海出現長浪，可能下週一(10日)發布海上颱風警報，下週二(11日)發布陸上颱風警報，之後颱風北轉朝台灣接近，屆時風雨會相當有感。中天新聞網 ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
颱風鳳凰最快下午升級中颱 氣象署估10日發布海警 11日發陸警
颱風鳳凰最快今天（7日）下午升級為中颱，周末增強為強颱。中央氣象署今天表示，預估鳳凰11日到南海，且有北轉趨勢，12日、13日最接近台灣、影響最大，可能在10日發布海上警報，11日發布陸上警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
鳳凰颱風超罕見！「11月颱風警報」史上僅19次 上次登陸已近60年
根據中央氣象署提供資訊，輕度颱風「鳳凰」今（7）天下午14時的位置，在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西行進。預計下週一（10）會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，且颱風中心不排除登陸台灣。下週一（10）至下週三（12）將影響台灣的天氣。根據氣象署...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 7 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 3 小時前
鳳凰颱風上望強颱！各地風雨搖滾時程出爐 「這2天」是關鍵
鳳凰颱風來勢洶洶，目前已升格成中度颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風在副熱帶（太平洋）高壓導引下穩定往西移動中，路徑上沒有太大變化，將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓；粉專也提醒，目前有2個變數需要關注，10日、11日是重要關鍵期。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 3 小時前
鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站...FTNN新聞網 ・ 1 天前