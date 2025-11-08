鳳凰升級中颱! 最快週一發布海警 不排除週三"中部登陸"

生活中心／陳孟暄 蔡明政 SNG 台北報導



今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，今(8)天清晨增胖為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，路徑朝著菲律賓前進，接著可能北上來到台灣，氣象蜀更最快下週一、二陸續發布海警陸警、更不排除週三可能從中部來登陸！

果農拿起剪刀修剪枝葉，再將一顆顆蓮霧套袋包緊緊，最後蓋上一層育苗網，層層防護不敢怠慢，就是為了趕在颱風來之前，做好準備。



農民：「期望它不要進來，因為現在大家都已經套袋了，要是進來的話會損失很嚴重」。

廣告 廣告

鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸

鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)

真的不敢輕忽，正因為鳳凰颱風來勢洶洶，週六凌晨兩點、更增胖為中度颱風，暴風半徑已經來到兩百公里，而且還在持續增強中!





中央氣象署預報員 張竣堯：「往北轉的時候，會繞過南海，然後進入到台灣，大約是中部的地區登陸機率是比較高的，不過路徑上都還是有些調整的可能，目前可能西半部地區都還是有一些機會」。





根據氣象屬預估路徑，「鳳凰」颱風持續往菲律賓來靠近，登陸菲律賓時，可能升級為強颱，接著北轉登入台灣，不排除從中部登陸，最快週一早上發布海警，週二海陸警齊發，週三晚間到周四清晨，暴風圈可能觸陸，預估登陸地點高機率落在中西部。

鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸

鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸。(圖／民視新聞)

中央氣象署預報員 張竣堯：「登陸到呂宋島之後，強度上受到地形的影響，將會減弱為中度颱風以下的一個等級」。





專家預估，「鳳凰」颱風登台前，可能受到護國神山阻擋，強度會再度減弱，降為輕度颱風等級的機會最大，但秋颱「鳳凰」可能為穿心颱風，暴風及大量降雨仍不可輕忽。





原文出處：鳳凰颱風升級「中颱」！ 最快週一發布海警、不排除恐從中部登陸

更多民視新聞報導

估鳳凰颱風恐自「這地區」登陸 氣象粉專曝風雨「搖滾區」

鳳凰變中颱！氣象專家曝「這時間」最接近台灣 帶來共伴強降雨

估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝

