鳳凰又大又強！粉專示警：沒碰到台灣「北東先發瘋」

生活中心／倪譽瑋報導

鳳凰颱風來襲！今（9）日氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，目前鳳凰是中颱上限而且範圍很大，可謂「又大又強」，雖然碰到菲律賓陸地後會減弱，但接近台灣時，其外圍環流與東北季風的共伴效應展開，颱風論壇預計「在本體摸到台灣之前，北部、東半部就要率先發瘋」，明（10）日起雨量相當可觀，提醒大家上下班自行小心。

鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴 北東小心

稍早「台灣颱風論壇」發文指出，目前鳳凰颱風較大顆，是中颱上限的等級「是一隻又大又強的鳳凰。」不過它撞上菲律賓陸地，再轉北進到惡劣的環境後，強度「就是一路減弱了。」但仍不能掉以輕心，鳳凰減弱後「摸到台灣前，油箱剩下多少油」得再觀察。

雖然目前的預測，鳳凰來訪台灣時強度可能剩輕颱，但颱風論壇提醒「在颱風本體摸到台灣之前，北部、東半部就要率先發瘋」，根據氣象署雨量預報，在颱風外圍環流和東北季風共伴下，從明日開始「北部、東部就是直接雨不停」。

西部半雨量待觀察 颱風減弱幅度變數大

颱風論壇指出，週二（11日）北東雨量會特別多，「你各位上下班自行小心。」至於西半部的具體風雨，要等鳳凰位置再北一些才比較好預報，如果鳳凰已被菲律賓陸地削弱「上來的路上就變的爛糊糊」那很好，如果還有一定強度就得注意。並預告明日粉專應會再分享風雨懶人包。

至於氣象署對週二雨量的看法，今日下午的預報指出，雨勢最明顯的地區為基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島；其中宜蘭、花蓮、大台北地區明後天會有局部豪雨等級以上降雨；初步判斷桃園以南也得注意局部短暫陣雨。

資料來源：氣象署、台灣颱風論壇

