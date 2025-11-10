鳳凰可能成為11月登陸颱風 蓮霧正值幼果讓農憂損失慘重

目前正值蓮霧幼果生長期。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕颱風「鳳凰」朝台灣接近，恆春半島東岸已經出現陣陣大浪襲擊海岸，陸地也不斷出現10級以上陣風；「鳳凰」若登陸，將會成為58年後，再次於11月登陸的颱風。盛產蓮霧的屏東南州鄉果農高度警戒，目前正值蓮霧幼果生長期，果農擔憂強風豪雨造成落果或樹倒，損失慘重。

南州鄉為全台黑珍珠蓮霧主要產區，果農透過產期調節技術，將採收期集中於農曆春節前後。果農林先生表示，目前蓮霧果實直徑僅2至3公分，無法套袋或綁繩保護，颱風帶來的外來物如石塊、鐵皮、廣告招牌恐砸傷果實，強陣風更可能導致枝幹斷裂或全株倒伏，一整年心血恐化為烏有。

今年颱風異常活躍，果農已多次因高溫拆裝遮光網，體力負擔沉重。林先生說，夏季結束後本以為可鬆一口氣，卻又要面對颱風威脅，農民「勞心勞力」。連日來，果農加緊巡園，修剪過長枝條、加固鋼架支柱、清疏排水溝，力求降低損失。

目前正值蓮霧幼果生長期，防颱困難。(記者蔡宗憲攝)

果農忙著防颱。(記者蔡宗憲攝)

颱風「鳳凰」朝台灣接近，恆春半島東岸已經出現陣陣大浪襲擊海岸。(記者蔡宗憲攝)

