《鳳凰台上》哭戲超虐心 彭小苒演到一半「隱形眼鏡滑掉」掀熱議

中國女星彭小苒2019年憑藉陸劇《東宮》爆紅，近期她與任嘉倫一同領銜主演的《鳳凰台上》，開播後便以強烈虐戀情節掀起熱議，其中一場哭戲被製作方以特寫呈現，觀眾卻意外發現她的透明隱形眼鏡在拍攝時嚴重滑片，幾乎整片位移到眼尾處，但她為了戲劇張力全程不眨眼，順利完成表演，超強控場能力瞬間登上微博熱搜。

劇中，彭小苒飾演鳳來閣閣主「凌蒼蒼」，與任嘉倫飾演的皇帝展開虐心愛戀。有一段哭戲是皇帝命令她服下避子湯，彭小苒必須拿捏情緒崩潰與極力壓抑的情緒，她在鏡頭前努力撐大眼睛、淚水一顆顆滑落，呈現角色內心破碎卻不得不隱忍的掙扎。

沒想到，有眼尖觀眾發現她的隱形眼鏡當下已完全滑開，但彭小苒仍堅持繼續演出，連微妙表情都絲毫未受影響，十分敬業。

女星彭小苒近期主演的陸劇《鳳凰台上》，引發話題。

該畫面曝光後，網友紛紛大讚：「這也太專業了吧」、「明明有突發狀況，她卻零走神」、「我重播三次才看出來」，還有粉絲笑稱：「到底是誰拿放大鏡看片？」讚嘆她在突發狀況中仍能維持角色情緒，演技「神救場」。面對討論不斷發酵，彭小苒也親自回應：「導演不喊卡就接著演。」

