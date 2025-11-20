《鳳凰台上》女星演一半「整片隱形眼鏡滑掉」 網大讚：零走神太專業

記者王芷姍／台北報導

由任嘉倫、彭小苒主演的陸劇《鳳凰台上》開播僅5天，便因虐戀劇情掀起熱議。其中一場特寫哭戲更成為討論焦點，有眼尖網友發現，彭小苒在拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演，完全沒有被異物感影響情緒與演技，讓網友們紛紛稱讚「太敬業」。

彭小苒拍攝時隱形眼鏡竟嚴重滑片，整片移位到眼角，但她仍全神投入表演。（圖／翻攝自微博）

《鳳凰台上》劇情講述彭小苒飾演的南祁王朝皇后「凌蒼蒼」與任嘉倫飾演的皇帝「蕭煥」，兩人坎坷糾結的愛情故事。其中一段的哭戲劇情中，皇帝命令皇后服下避子湯，彭小苒怒瞪著對方，眼淚順著眼角滑落，展現角色崩潰卻倔強不屈的情緒。然而，細心網友發現她的隱形眼鏡已完全滑到眼角位置，彭小苒卻絲毫沒有露出不適或分心的表情，全程沉浸在角色中。

廣告 廣告

中國女星彭小苒2019年憑藉陸劇《東宮》人氣暴漲，近期主演的陸劇《鳳凰台上》的虐愛情節引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，許多網友大讚「這也太專業了吧！」、「明明有突發狀況，她卻零走神」、「哭戲都演到隱眼掉了還在堅持」，也有人幽默留言「到底誰拿放大鏡在看片？」、「我重播三次才看到」、「現在觀眾真的火眼金睛」。對於外界討論，彭小苒本人也回應「導演不喊卡就接著演。」展現高度敬業精神。

更多三立新聞網報導

胡彥斌疑爆戀情！海邊忘情激吻正妹被拍 女方被起底是小16歲「AI女神」

蔡淑臻曬「素顏近距離自拍」曝光神扯膚質 50歲真實狀況引發暴動

「八點檔娜美」神隱1年！無預警剪斷10年長髮 宣布全新身份不藏了

被爆是惡鄰居！楊宗緯微博轉發「央視反日文」：日本忘戰必危，好戰必亡

