鳳凰命運恐像山陀兒?！ 林得恩示警：週三晚至週四恐從西南部登陸台灣

第26號颱風「鳳凰」（Fung-Wong）今（9日）持續在菲律賓東方海域增強，中央氣象署預估最快明（10日）發布海上颱風警報、11日發布陸上警報，週三晚間至週四（12日至13日）上半天颱風中心恐將自台灣西南部登陸，影響程度備受關注。

氣象專家林得恩在臉書粉專《林老師氣象站》發文指出，鳳凰目前所處海域海溫高達29至30°C、垂直風切偏小，發展條件極為有利，強度今天即可能由中颱升為強颱。他以一句「勇敢的鳳凰，決定硬幹！」形容鳳凰直衝台灣的氣勢。

林得恩分析，鳳凰將先穿越菲律賓呂宋島北部，進入南海東北側後開始北轉，若路徑與速度不變，預估11月10日下午發布海警、11日中午發佈陸警，12日晚至13日上午可能最接近台灣並於西南部登陸。

林得恩進一步表示，鳳凰登台前仍將面臨多重削弱因素，通過呂宋島後結構受地形破壞、強度或降回中颱；北轉過程又將受到冷空氣南下干擾，破壞其暖心結構；隨後進入海洋熱焓量偏低、垂直風切偏大的海域，接近台灣時不排除再降為輕度颱風。

他也提及，若鳳凰最終登陸台灣，勢必遭中央山脈大幅削弱，「鳳凰名稱是香港一座山，會不會像去年山陀兒颱風一樣，最後死在台灣陸地上，就讓我們繼續看下去」。

