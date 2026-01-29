鳳凰商家補助承諾兌現！吳宗憲：宜蘭四鄉鎮「先行受理」即刻啟動 讓鄉親安心過年

鳳凰商家補助承諾兌現！國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲立委宣布：宜蘭四鄉鎮「先行受理」即刻啟動， 讓鄉親安心過年。（吳宗憲辦公室提供）

▲鳳凰商家補助承諾兌現！國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲立委宣布：宜蘭四鄉鎮「先行受理」即刻啟動， 讓鄉親安心過年。（吳宗憲辦公室提供）

針對鳳凰颱風造成的災後商家補助爭議，宜蘭縣長參選人、立委吳宗憲今（廿九）日宣布重大進展。吳宗憲表示，經濟部已正式於一月廿七日通知宜蘭縣政府，縣府也於同日即刻針對蘇澳、羅東、冬山、五結等四鄉鎮啟動「先行受理」作業。吳宗憲強調，這是打破行政僵化、展現效率的具體成果，目的是不讓繁瑣流程卡住鄉親的救命錢，讓大家能安心過個好年。

廣告 廣告

經濟部公告確認四鄉鎮同步啟動。吳宗憲指出，許多受災商家關心何時能申請補助，現在確定的答案已經帶回宜蘭。吳宗憲表示：「這就是我們要求的『速度』，只有公部門動起來，才能讓災民放下心中的大石。」

堅持宜蘭走新路 吳宗憲：打破官僚、說到做到。吳宗憲最後表示，這一路奔走，為的就是讓宜蘭人每晚都能睡個安穩覺。感謝中央聽見了宜蘭人的請求，但他不會鬆懈，將繼續緊盯後續撥款進度及治水工程。他重申：「打破官僚、解決問題，是宗憲不變的堅持。正直、實在、說到做到，這就是我承諾要帶領大家前進的方向——讓我們一起，宜蘭走新路！」

蘇澳掃街目睹二公尺水痕，吳宗憲感嘆：恐懼餘悸猶存。近日深入基層掃街拜票的吳宗憲，也分享了第一線的觀察。他透露，在蘇澳巷弄間，一位年輕人指著牆上刷不掉的痕跡告訴他：「那時候水淹兩公尺高，半夜看著水一直漲。」吳宗憲感嘆，雖然水退了，但在地鄉親眼中流露出的恐懼卻仍未消散，這讓他深感「治水責任」的重大。

工程空窗期不能空等 吳宗憲推動「過渡期防災計畫」。吳宗憲直言，雖然行政院已核定「蘇澳溪分洪計畫」，但該工程預計要等到二O二九年十二月底 才能完工 ，這意味著宜蘭人還有將近四年的空窗期要度過。

「我們不能讓鄉親在恐懼中空等工程完工。」吳宗憲強調，除了奔走爭取商家與住宅補助，他在年初的考察中 ，更強烈要求教育部協助宜蘭，實際提供防水閘門補助 ，並在校園落實為期三年的「過渡期防災計畫」 ，確保軟硬體防災措施每一項都要到位。