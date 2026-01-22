鳳凰城交流頻密 林佳龍：今年有望正式設處

關於美國亞利桑納州鳳凰城市設立辦事處一事，外交部長林佳龍今天(22日)在「POP撞新聞」廣播節目專訪中表示，外交部正與美方商議，由於設處符合雙邊利益，所以期盼今年就能順利達成。林佳龍也希望國防預算能在立法院儘速付委審查，展現台灣自我防衛的決心，並與美國及第一島鏈國家一起做好「責任分擔」。

台積電在鳳凰城市設廠、星宇航空開啟台北與鳳凰城直航班機等事件發展，都促使雙方的產業與人員交流愈來愈頻繁，外交部是否在鳳凰城市設處也因此受到關注。

外交部長林佳龍表示，近年來在當地出生的「台積電寶寶」已有300多位，還有很多供應鏈廠商規劃前往投資，所以外交部正與美方交涉設處事宜，接下來會有行政程序，「我們就把程序走好」，林佳龍說：『(原音)因為這個是符合雙邊的利益，所以我們就是希望在今年內能夠正式設處，設處之前我們已經會有專人在那邊設點，來提供一站式的服務。』

談及美國總統川普(Donald Trump)上任一年來的台美關係，林佳龍指出，「關稅」與「軍售」這兩件事最為重要。其中關稅部分已有初步結果，林佳龍認為此事「台灣是贏家」，而且還是「台美雙贏」、「政企雙贏」、「科技產業與傳統產業雙贏」，尤其就出口貿易來看，台灣更得到讓南韓羨慕的談判內容，而且在安全與外交層面也有加分，可謂是多贏局面。

軍售部分，林佳龍表示，國防年度預算與特別預算都對台美關係很重要，因為白宮去年底公布的國家安全戰略將第一島鏈視為單一戰區，也大幅增加要用於印太區域的軍事預算，台灣當然應該一起分擔責任，林佳龍說：『(原音)所以人家可能要保護台灣的美國都增加了，我們怎麼可以不增加？我們的鄰近國家日本、韓國、菲律賓都大量增加，所以「責任分擔」，這是川普這個生意人他認為你自己都不願意付國防預算，我為什麼要去保護你？』

林佳龍雖也坦言「世界秩序在重組」，但台灣應從面對「動盪軸心」威脅的角度來解讀「川普現象」，所以關稅、軍售，以及AI供應鏈等多領域的合作會連結台、美利益，進一步促使「美國偉大，台灣也會偉大」，台灣更將因此在美國的肩膀上成為一個新的「中等強國」。(編輯：宋皖媛)

