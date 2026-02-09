鳳凰城公開賽》松山英樹頻失誤 戈特魯普逆襲

現年26歲的戈特魯普9日在鳳凰城公開賽最後6個洞狂抓5鳥，單日打出低於標準7桿的64桿，以低於標準16桿的268總桿追平日本名將松山英樹，最終在延長賽以再見博蒂逆轉奪冠，松山英樹則因連續失誤而痛失冠軍寶座。

松山英樹在最後回合比賽前仍領先1桿，先前他曾5次在54洞結束領先，最終全部獲勝，然而這次卻是馬失前蹄。這位兩屆鳳凰城公開賽冠軍在17號洞開球時差點將球打入左側水塘，幸好保帕；18號洞他的開球又打偏落入沙坑，這是他當天第11次錯失球道，43碼外未能成功救球，單日繳出68桿。

擅長遠距離擊球的戈特魯普在延長賽一記遠距離開球將球打到了球道的右側，給松山英樹施加壓力，果不其然他做到了。松山英樹開球嚴重失誤，球反彈落入水中。罰球後第3桿才將球打上果嶺，但戈特魯普穩穩推進27英尺小鳥推，毫無懸念贏得職業生涯第4個美巡賽冠軍，也是他本賽季3場比賽的第2冠。

「你永遠不知道下一秒會發生什麼！」戈特魯普表示，「我對自己的表現充滿信心，也覺得自己發揮得足夠好，到目前為止，我都能把握住這些機會。」

松山英樹透過翻譯感概表示，「我盡可能地想避免打延長賽，可惜我在18號洞的開球打得太糟糕。」