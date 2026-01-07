鳳凰城副市長將訪台 簽MOU加速台美半導體創新

（中央社記者張欣瑜拉斯維加斯6日專電）台積電預期在美國時間7日於公開拍賣中得標，買下鳳凰城900英畝土地用於擴建。過程中扮演緩解居民疑慮關鍵角色的鳳凰城市副市長歐布萊恩今天透露，將飛往台灣簽署合作備忘錄，加速兩地AI與半導體創新。

歐布萊恩（Ann O'Brien）於2021年宣誓就職鳳凰城市議會第一選區市議員，該選區也是台積電亞利桑那廠所在地。她於2025年1月獲選為鳳凰城副市長，長期支持台積電在當地的發展，並於市府層級協助推動與台積電相關的基礎建設及社區發展計畫。

她今天接受中央社訪問時回憶，親眼看著台積電亞利桑那廠區「從無到有」，與台積電一同成長的這段旅程別具意義，「我們學習台灣文化，也介紹美國文化給他們」。

歐布萊恩今年率領團隊參加美國消費性電子展（CES），並帶領鳳凰城企業與投資人合辦媒合活動，邀請台灣逾20家新創參加，展現鳳凰城積極打造創新生態系的決心。

她向中央社強調，台美間的合作是「雙向的」，鳳凰城正全力與台灣及前來投資的企業建立良好的合作夥伴關係，「同時也確保美國企業能夠有機會前往台灣發展」。

美國鳳凰城市議會上個月17日一致通過面積約7400英畝的大型開發計畫，首批約900英畝土地將於1月7日公開拍賣，台積電預期將得標，然而過程中部分居民對環境與交通影響表達疑慮。歐布萊恩在提案中增設多項修正條款，試圖緩解社區不安。

她今天告訴記者，整體進展相當順利，樂見台積電促進鳳凰城的成長與經濟韌性。

她向台灣企業和新創喊話，「除了半導體生態系之外，我們也有生物醫學與生命科學產業…無論是半導體、科技、新創或人工智慧（AI）領域，都有非常多的機會」。

歐布萊恩更提前透露，本週她將第三度前往台灣，代表鳳凰城市政府與工研院等台灣機構簽署合作備忘錄（MOU），在AI與半導體領域，促成台灣與鳳凰城的創新合作。

她向記者表示，此行也將見證星宇航空啟動台北－鳳凰城直飛航線。

她說，簽署MOU意味著一個連結全球兩大頂尖科技樞紐的重要策略聯盟正式成形。（編輯：田瑞華）1150107