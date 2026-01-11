鳳凰城市長訪南市 與黃偉哲會談

美國鳳凰城市長蓋雷歌十一日首度率團拜訪市府，與市長黃偉哲互換紀念品。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

美國亞利桑那州首府鳳凰城市長蓋蕾歌拜訪市府，與市長黃偉哲相見歡。蓋蕾歌市長表示，這次是第三次來訪台灣，但為首度來訪台南，由於台南氣候、人口、產業與鳳凰城高度相似，她備感親切。本次來訪將與台灣的半導體機構簽署合作備忘錄，訪問團將出席台北直飛鳳凰城的航線開航典禮。

蓋蕾歌十一日凌晨才搭機抵台，首站即直奔台南，與市議員歐布萊恩以及該市經濟發展及觀光相關單位首長一起拜訪市府，與市長黃偉哲進行會談，然後下午才前往亞太棒球訓練中心觀賞球賽。蓋蕾歌說，她九歲兒子也在鳳凰城Arcadia少棒隊中，雖然這次沒能一起前來，但對於兩市開啟此次棒球交流感到非常開心，期待鳳凰城的Ｕ12小選手能透過交流賽建立友誼，進而認識在地文化。

黃偉哲表示，台南素有「鳳凰城」美名，因每年七月鳳凰樹花開，滿城鳳凰花海美景而得此名。很榮幸這次能夠迎來美國的鳳凰城市長，感到格外親切與有緣，台南與鳳凰城還有另外一個共同點就是都有台積電，希望台南半導體供應商也可前往鳳凰城投資，兩市在高科技的層面也可進行更多深度的交流，他已提醒台南小選手要把握機會跟鳳凰城的選手切磋學習，歡迎以棒球交流打開兩市的友好情誼開端。