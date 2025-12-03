鳳凰城最濕潤秋季 雨量創新高

鳳凰城今年迎來有史以來降雨量最高的一個秋天，根據官方測站數據，自9月起至11月底，在位於天港國際機場（Phoenix Sky Harbor International Airport）的雨量計共量測到6.31英寸（約16公分）降水，使得這一季正式成為該市有紀錄以來最濕潤的秋季。

此一數據遠超平常秋季降雨量，也突破前人紀錄。氣象分析指出，這段期間連月降雨，導致鳳凰城本就乾燥的沙漠氣候出現罕見的濕潤轉變。對當地居民來說，不論是乾旱以來的水源壓力、植被枯萎，抑或夏季炎熱帶來的乾旱警報，都暫時鬆綁，迎來一波可能的喘息。

實際上，這次異常濕潤的秋季，並非單一的降雨事件。而是由數個強烈天氣系統分別於10、11月接連影響使降水累積。10月初，一場由東太平洋熱帶風暴殘留水氣和西岸低氣壓系統交互作用所帶來的風暴，為鳳凰城帶來大範圍雷陣雨與驟雨，單月即創下近年來第三濕潤的單月紀錄；而11月則有多次鋒面與低壓雲系通過，持續補水。

對照之下，過去幾年反覆出現乾旱甚至缺雨的情況，使得今年秋天的降水量尤顯珍貴。2023年與2024 年期間，鳳凰城的季風季（monsoon）曾經出現乾旱甚至創紀錄乾涸；但今年，除了季風期間雨量回升，秋季的強降雨更將整體水量推升至多年不見的高點。

然而，豐沛降雨也可能帶來挑戰與潛在風險。短時間強降雨容易導致城市排水系統負荷過重，道路與低窪地區可能出現積水、洪水風險。若加上地表硬化、排水設施老舊，對於基礎建設而言是一大考驗。此外，沙漠地區長期乾旱後忽然降下大量降水，可能導致土壤沖刷、植被復甦、與驟然的地下水滲透變化，這些都需要城市管理者、環境與水利單位仔細因應。

當然，對多數鳳凰城居民而言，今年秋季這場罕見的大量降雨，無疑是近年來最值得注意的天氣異象。許多人表示，希望這股濕潤氣候能延續至冬季，為經年乾旱的沙漠土地帶來喘息。但氣象部門也提醒，雖然降雨量打破紀錄，但這並不意味著乾旱徹底解除。沙漠氣候特性與多年累積的乾旱效應，水資源儲備、地下水補給、水庫管理仍需謹慎。

總而言之，2025年秋季的豐沛降雨，讓鳳凰城寫下了一段新的氣象史，也讓曾經乾涸的大地與水利系統，暫時迎來一場及時雨。但這場「降水風暴」是否意味著氣候的根本轉折？抑或僅是短暫的異動？對鳳凰城居民、水利與環境政策制定者而言，這場降雨的後續影響值得長期追蹤。

