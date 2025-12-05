鳳凰城颱「台」風 「台積新村」完銷

記者楊文琳/台中報導

鳳凰城颱「台」風！不只股市跟著台積電起伏，高資產族的海外房市布局同樣「跟著台積電走」。自台積電赴美國亞利桑那鳳凰城設廠後，相對於台灣房市的冷卻，鳳凰城房市全面爆發，「台積新村」5日更出現完銷記錄。

專攻海外不動產的FUNWOO德載國際創辦人暨執行長曾意婷表示，台積電與供應鏈廠商陸續進駐，帶動鳳凰城周邊住宅需求急遽攀升，其中，距離台積電園區約20分鐘車程的皮奧里亞（Peoria）成為最熱門區域，當地首批88戶獨棟別墅、總銷約20億元，半年內完銷，每戶總價約70萬美元、約合新台幣2,200萬元，買家約有一半來自台灣，其中高科技族群占3成，還有傳產業主、自營商等主力客層。

除了華航及星宇航空陸續直航鳳凰城，台灣知名企業如鼎泰豐等也進駐當地，根據美國媒體AZ Family報導，台積電正與美國普得集團（Pulte Group）聯手競標鳳凰城北部North Park的6,000多英畝州有信託土地開發案。曾意婷指出，台積電與美國第三大開發商普得集團一起申請國家信託土地拍賣，該土地屬於住商混合區，可蓋住宅、商場、飯店、商辦，拍賣底價約合新台幣62億元，預計明年1月7日開標，周邊土地身價水漲船高。

曾意婷強調，鳳凰城已成為半導體新興重鎮，據最新市調顯示，今年10月鳳凰城獨棟別墅成交量年增4.9％，遠高於全美平均的1.5％；前十月鳳凰城已售出近5.2萬戶，年增3.8％。亞利桑那州正以驚人速度重塑美國高科技產業版圖，從資料中心工業園、半導體封裝基地，到自駕電動車與生技聚落，亞利桑那州房地產市場正進入新一輪產業升級與城市擴張期。從Peoria市政府大規模收購土地收購，到鳳凰城在資料中心與住宅市場的全國領先表現，該州正在成為美國西南地區最受矚目的開發熱區。