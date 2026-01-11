鳳凰城U12少棒與南市球隊交流

台南市政府在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦「美國Phoenix Arcadia U12少棒國際交流友誼賽」。 （市府提供）

記者陳治交∕台南報導

台南市政府推動三級棒球國際交流政策，十一日在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場舉辦「美國Phoenix Arcadia U12少棒國際交流友誼賽」，期盼透過國際賽事交流，協助小選手們累積實戰經驗、精進球技，並展現市府深耕棒球與推動國際交流的決心。

市長黃偉哲表示，棒球是台南重要的城市運動之一，市府多年來從基層扎根，逐步完善少棒、青少棒及青棒的培訓體系。透過國際交流，不僅可提升選手競技水準，也能累積國際經驗，有助於台南棒球的永續發展。

美國鳳凰城市長Kate Gallego指出，台美雙方多年來在軍事訓練、產業交流等領域保持良好互動，這次友誼賽更象徵雙城情誼的延續。她也提到星宇航空即將開航台灣直飛鳳凰城，象徵兩地交流邁入新里程。

本次友誼賽由鳳凰城市長Kate Gallego帶領Phoenix Arcadia U12少棒隊來台，與台南市省躬國小、億載國小、新進國小、協進國小、安慶國小、永信國小、善化國中等七支少棒隊進行交流賽。台南市少棒聯隊特別準備茄芷袋、鑰匙圈、鳳梨酥、媽祖賜芙小泡芙及鄭成功洋芋片等伴手禮，展現台南熱情好客的城市形象，也讓訪賓在運動交流之餘，進一步認識台南文化。