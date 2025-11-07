鳳凰增中颱！最快下週一發海警 南北風雨最大時間曝
今年第26號颱風「鳳凰」已增強為中度颱風，今天（8日）清晨2時中心位置在北緯12.2度、東經134.0度，以每小時31公里速度向西進行。中央氣象署預估，最快下週一（10日）發布海警，週二（11日）發陸警，可能在週三（12日）晚間到週四（13日）清晨登陸台灣西部，此時影響台灣最為劇烈，提醒民眾要特別小心。
氣象署今日上午4時許針對15縣市發布陸上強風特報，東北風偏強，今晨至9日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
氣象專家吳德榮於「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今、明（9日）兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，白天各地區最高氣溫恐達33度以上，但早晚較涼，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。今日各地區氣溫為：北部21至33度、中部20至34度、南部22至35度、東部21至33度。
吳德榮說，下週一「鳳凰」外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三慎防「鳳凰」挾暴風及大量降雨的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下週四白天起「鳳凰」減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下週五（14日）西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。
吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，「鳳凰」的系集平均路徑經呂宋島，將在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，「鳳凰」北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。最新美國（GEFS）系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑也更加混亂，使得系集平均路徑甚至轉往西南遠離。
吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「鳳凰」在受到呂宋島破壞之前已增強至強烈颱風（每秒51公尺），登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢；但在其與「共伴效應」威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高，但路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「還是護國神山，夠力！」根據中央氣象署今晨2時最新氣象情資顯示，「鳳凰」颱風在其巔峰時期的強度，可達中度颱風上限至強烈颱風等級之間；且7級暴風圈半徑也擴大高達320公里，是個又強、又大的怪物，不過在接近台灣陸地前後，評估強度則會快速且明顯的減弱，推判降為輕度颱風等級的機會最大，但仍不可輕忽其可能帶來的風雨浪影響與破壞。
林得恩指出，「鳳凰」強度明顯減弱的可能原因有3個，首先是當颱風經過菲島北部陸地時，部份颱風結構已經受到局部山脈或地形的破壞；其次為「鳳凰」北轉過程中，北方冷空氣的逸入作用，破壞颱風原本暖心結構特徵，加上又進入一個海洋熱含量低、且垂直風切大的海域；最後是其接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞颱風結構，颱風強度將會快速減弱，尤其是在其可能登陸陸地時。
此外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，因為季節性因素，南北「最搖滾風雨」的時間會稍微不同，北部、東部下週一就會開始下雨，快的話週日晚上，加上東北季風開始增強、迎風面關係，「共伴效應」將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，下週一、二風險最高。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，特別提醒西南部地區的朋友，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範，主要影響時間會是在下週二晚間至週四凌晨。
