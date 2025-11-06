鳳凰增強恐達「強颱」！ 模式預報「下週三、四穿越台灣上空」

「鳳凰」颱風來者不善，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，持續增強的鳳凰即將成為中度颱風，預估巔峰強度可達強烈颱風。路徑上，預估下週二（11日）進入南海後開始北轉朝台灣靠近，綜觀模式預報下週三（12日）至四（13日）之間穿越台灣上空，差異變數在於是走台灣西岸（台灣海峽）或東岸，取決於北轉的時間及位置，提醒民眾做好防颱工作。

今（7）日的天氣相對穩定，各地大多為晴到多雲的天氣，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區有零星降雨機率。

溫度方面，西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，2至26度；馬祖晴時多雲20至23度。



風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

針對鳳凰颱風的動向，氣象署說明，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一（10日）至下週三（12日）將影響台灣的天氣，不排除發警報，需密切注意，迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，由於下週一後路徑不確定性仍較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。

鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／翻攝自中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

