鳳凰增強為中颱！專家曝路徑強度仍有變數 「這兩天」慎防暴風及大量降雨

即時中心／梁博超報導

今年第26號颱風「鳳凰」在今（8）日清晨2時增強為中度颱風，目前暴風半徑已來到200公里，中心結構也變得紮實。氣象專家吳德榮指出，下週二、三需慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅；另外，由於鳳凰颱風進入南海北轉過程中受到3因素影響，強度減弱也造成模擬路徑更加分歧，所以目前未來路徑、強度都還有很大變數。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，根據最新模式模擬顯示，下週一（10日）鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三（11、12日）慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下週四（13日）白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下週五（14日）西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑（細線）則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。

最新美國（GEFS）系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑（細線）也更加混亂，使得系集平均路徑（粗黑線）甚至轉往西南遠離。

歐洲模式（左）模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉進入台灣海峽，侵襲台灣；美國模式（右）模擬顯示，其各別模擬路徑比歐洲模式也更混亂，使得平均路徑甚至轉往西南遠離。（圖／翻攝自「洩天機教室」專欄）

氣象署今日凌晨2時路徑潛勢預測圖，顯示鳳凰在受到呂宋島破壞之前（9日2時）已增強至強烈颱風（51米/秒），登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與「共伴效應」威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。

