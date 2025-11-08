鳳凰增強為中颱 氣象署估下週一發海警、週二陸警
中央氣象署表示，颱風「鳳凰」於今(8)日清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。氣象署指出，若路徑與移動速度無太大變化，預計下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。
氣象署說，今日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。
離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。
風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。
更多新聞推薦
其他人也在看
中颱鳳凰逼近 估最快明下半天發海警 週二發陸警
接著馬上帶您來關心鳳凰颱風最新路徑，現在各國對於他接下來走的路線沒有太大的分歧，主要差別是在他北轉的角度，關鍵時間點主要就是在明天通過呂宋島、進入南海之後，他就會開始北轉，朝著台灣的方向前進。所以目前...華視 ・ 23 小時前
慎防！鳳凰恐北轉直撲台灣 氣象署曝「這兩天」影響最劇
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，中央氣象署預計明（10）日中午過後發布海警，預估11、12日風雨最劇。對此，氣象署下午召開記者會說明，「鳳凰」11日北上過程中，由於環境條件不利其發展，因此可能是以「輕颱」等級接近、通過台灣。民視 ・ 18 小時前
鳳凰颱風週一恐北轉逼近台灣 週三風雨最劇
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」持續增強！根據中央氣象署今（9）日凌晨2時最新資料指出，中心位置距鵝鑾鼻東南方約1070公里，以每小時28至32公里向西北西移動，未來有增強為強烈颱風的趨勢。 氣象署研判，「鳳凰」明（10）日清晨將接近呂宋島北方，並在穿越呂宋島後進入南海後逐漸北轉，朝台灣方向靠近，在週三前後距離台灣最近，受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，北部、東北部及東部山區應嚴防大雨至局部豪雨；中南部風雨則在週三起明顯增強。不過，颱風轉向時機與強度仍存在不確定性，實際影響範圍與程度仍有待後續路徑更新。 今（9）日天氣型態以多雲到晴為主，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，北部與東北部轉為局部短暫陣雨、氣溫略降。各地氣溫方面，中南部高溫30至33度，北部與東部27至30度；清晨與夜晚仍偏涼，低溫約21至24度，日夜溫差大，外出請留意衣著調整。 風勢與海象方面，今日本島台南以北沿海、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海及各離島，易出現平均6級、陣風8級以上強風。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）與恆春半島沿海已有長浪，今晚起西南沿海及澎湖亦可新頭殼 ・ 1 天前
備戰「鳳凰颱風」來襲！台電金門區全力動員整備
因應颱風可能帶來的影響和災害，台電金門區營業處已完成動員整備，也呼籲民眾做好防颱措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，則請民眾多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線...CTWANT ・ 1 天前
各地多雲到晴下午起東北季風增強 中南部可達33度
（中央社台北9日電）氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。中央社 ・ 1 天前
鳳凰估轉強颱 光復鄉繃緊神經
鳳凰颱風預估今升級為強颱，並在最顛峰時通過呂宋島進入南海後，北轉撲台。中央氣象署預報員張竣堯表示，明後兩天，受颱風外圍環...聯合新聞網 ・ 1 天前
LIVE／中颱「鳳凰」恐直撲台灣！ 盧秀燕14:30出席災害應變中心會議
即時中心／廖予瑄報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣，台中市長盧秀燕在今（9）日下午2時30分出席災害應變中心第一次會議，瞭解颱風最新路徑及對台影響。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 20 小時前
吳德榮：颱風鳳凰共伴東北季風 11、12日防致災雨
（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮今天表示，颱風鳳凰預估今晚以強颱之姿登陸呂宋島，接近台灣過程中持續減弱，11、12日在鳳凰與東北季風「共伴效應」影響下，北部及東半部有發生「大量致災雨」潛勢。中央社 ・ 1 天前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨
鳳凰轉中颱！ 估周三、四穿越台 慎防「紫爆」劇烈雨EBC東森新聞 ・ 1 天前
到貓空賞美景、品茶香 打卡送好禮再抽iPhone 17 Pro
微風送爽正是造訪貓空、體驗山林之美的理想季節，台北市府觀光傳播局即日起至12月7日，舉辦「走靜貓空 打卡送好禮・加碼抽大獎」活動，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量特色好禮；此外，再追蹤「我是台北人」臉書粉絲專頁，還可登錄資料參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、LG StanbyME 2閨自由時報 ・ 1 天前
颱風鳳凰逼台 北市府緊急啟動強風加強整備應變
今年第26號颱風「鳳凰」已達中度颱風上限，今晚登陸菲律賓呂宋島後強度將略減，預計週二北轉，週三至週四以輕颱姿態登陸台灣。中央氣象署針對台北市北投區發布陸上強風特報黃色燈號，預估將出現8級以上陣風，強風特報將持續至13日颱風影響結束。中天新聞網 ・ 14 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 19 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
颱風鳳凰可能轉強颱最快10日發海警 估13日穿台
(記者卓羽榛台北報導)氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。13日登陸中...自立晚報 ・ 19 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 12 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 2 小時前