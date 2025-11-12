鳳凰外圍環流侵襲蘇澳！豪雨狂炸、淤泥堆積 中午前可望通車

公路局表示，台2線、台2戊線及台9線等主要路段陸續完成清理，預估中午前可全面恢復通行。（圖／報系資料照）

由於鳳凰颱風外圍環流影響劇烈，昨（11月11日）晚間蘇澳地區出現大量積水災情，公路局東區養護工程分局南澳工段通霄槍修處理，終於在今（11月12日）清晨完成台2線、台2戊線及台9線等重要路段的清理及搶修，目前估計在中午前可以全面恢復通行。

公路局表示，宜蘭蘇澳地區多處省道路段出現積水，包括台2線、台2戊線及台9線部分區段。南澳工務段於第一時間出動11部LED警示車與警戒人力，並會同警方實施交通管制；隨著雨勢減緩、積水退去後，立即調派裝載機與水車展開清理作業。

目前，台2線積水路段均已恢復雙向通行；台2戊線8K＋700隘丁路段仍有泥濘，機具持續清除中。台9線102K＋200至102K＋900軍人公墓至聖湖路段則因積土與泥濘影響，預計仍需要清理，預計在今日中午前可完成，並恢復通車。另，台9丁線蘇澳市區雖已退水，但部分慢車道與路肩仍留有淤泥，工務段已派機具處理，預估今日內可完成清理。

