鳳凰外圍環流強降雨！瑞芳後火車站再度淹水成河
受到鳳凰颱風共伴效應影響，經常淹水的瑞芳後火車站周邊街道，再度被黃褐色泥水淹成一片，水深一度達半個輪胎高，店家門口也遭到倒灌，居民也被困家中無法外出。雖然到了傍晚積水逐漸退去，但警方仍持續觀察雨勢，維持管制。
雨勢一刻也停不下來，望眼過去街道瞬間成了泥水汪洋，水深更逼近半個輪胎高，要出門成了不可能的任務，受到鳳凰颱風外圍環流影響，北海岸的雨勢一波接著一波，經常淹水的瑞芳後火車站周邊街道，又傳出淹水情形，警方派員前往現場涉水拉起封鎖線，水淹到店家門口泥水灌進屋裡，桌椅全泡在水裡，散落物漂得到處都是，量尺測出水深更來到約23公分，店家只能把物品都放到高處。
民眾家裡撈水拿水桶，民眾家裡進水，只能一桶一桶撈，晚上5點半左右，店家只能趁雨勢稍緩趕緊收拾殘局，警方先暫緩撤除封鎖線管制，但警方仍維持戒備，視雨勢變化再決定是否全面開放道路，在基隆八斗子也有網友拍下，車輛經過泥水路段，水花猛烈湧起，整段道路宛如一條小河。
而台鐵北迴線受到影響，北上列車無法通行，大批乘客在礁溪車站被請下車，只能拖著大包小包，到國道轉運站轉車。
民眾vs．記者：「（那這樣子耽誤你們），（會不會讓你們轉車很麻煩），會阿，（那鐵路局有沒有幫你們安排嗎），沒有，他們叫我們自己去坐轉公車。」
有些民眾罵聲連連，有的民眾可以體諒因為天氣所造成的不便，台鐵表示瑞芳－猴硐，蘇澳新－永樂間路段積水，為行車安全必須暫停停駛，將持續觀察雨勢，等待水退才會恢復正常班次。
