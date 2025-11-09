鳳凰大甩尾撲台2縣市「暴風侵襲率破70%」 大台北也超過5成

氣象署路徑潛勢預測圖。氣象署提供



鳳凰颱風目前持續朝西北西前進，氣象署預估將於週一（11/10）經過呂宋島進入南海，並有北轉接近台灣趨勢，週三（11/12）前後則是最接近台灣的時候，最快將於週一發布海上警報、週二（11/11）發布陸上警報。至於颱風影響範圍，根據最新颱風暴風侵襲機率顯示，全台有12縣市暴風侵襲率超過6成，其中台南市和澎湖縣更超過7成。

氣象署資料顯示，鳳凰颱風今日凌晨2時中心位於北緯13.8 度，東經 126.4 度，位於鵝鑾鼻東南方1,070公里的海面上，以每小時27公里速度向西北西進行，預估10日會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢；10、11日受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區須防範大雨及局部豪雨，尤其東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，12日前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於13日增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

廣告 廣告

根據氣象署發布的120小時颱風暴風圈侵襲機率，澎湖縣、台南市都飆破7成，分別達到73%、70%。超過6成縣市則依序為雲林縣及嘉義市66%、屏東縣64%、南投縣及彰化縣63%、台中市及金門縣62%、苗栗縣60%，總計10個縣市。

鳳凰颱風暴風侵襲機率。氣象署提供

至於北台灣也同樣不可輕忽，暴風侵襲機率也都有5成以上，依序為新竹市57%、新竹縣56%，桃園市及新北市55%，台北市54%、基隆市53%。東部地區花蓮縣及台東縣55%，宜蘭縣52%。全台最低為連江縣46%。

氣象署提醒，週一起颱風外圍環流和東北季風產生共伴效應，雨勢明顯增加，東半部及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫降雨。週三颱風中心逐漸接近西半部，中南部及花東地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部和東北部為短暫降雨。週四（11/13）隨著颱風逐漸減弱、遠離，降雨強度將趨緩。

更多太報報導

鳳凰恐成「西北太平洋風王」！巔峰強度超越樺加沙 日本預測路徑曝光

「勇敢鳳凰決定硬幹」撞護國神山 林得恩：可能像山陀兒死在台灣

鳳凰颱風「大甩尾」撲台影響時間延後了 預估這天登陸台灣