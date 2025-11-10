鳳凰大甩尾衝台 11縣市暴風侵襲率破80% 北部颱風還沒到雨先炸
氣象署表示，鳳凰颱風9日晚間登陸呂宋島後，受地形破壞逐漸減弱，目前移動速度較為緩慢，不過今日（11/10）會開始北轉朝台灣而來，預計最接近台灣時可能已轉為輕颱，不過暴風圈可能壟罩全台，目前已有11縣市侵襲率超過80%以上，氣象署最快今日傍晚至晚上發布海上颱風警報，明日（11/11）上半天發布陸上颱風警報。
根據氣象署最新天氣預報，第26號颱風「鳳凰」清晨2時位於鵝鑾鼻南方580公里處，已通過呂宋島陸地，持續向西北西轉北朝台灣海峽前進，之後再轉東北通過台灣，且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。
氣象署指出，目前鳳凰颱風移動速度趨緩，其核心於今日重整後開始慢慢北轉，週二起路徑偏向東北，由於受菲律賓地形破壞，最靠近台灣時強度將明顯減弱，可能轉為輕颱。至於登陸地點，估計中心有機會登陸中南部，時間以週三（11/12）晚間機會最高。根據氣象署官網最新「120小時各主要城市暴風圈侵襲機率」，已經有11縣市侵襲率超過80%，尤其雲嘉南地區和高雄市暴風侵襲率更突破9成，提醒民眾及早做好防颱準備。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文指出，鳳凰颱風目前正在南海重新整合，從雲圖可看出颱風眼雖已不明顯，不過主要雲系仍存在，環流也還算完整；大型颱風其中一個特性，就是對地形與不利環境抵抗力較強，之後再接近台灣過程中，大氣環境會逐漸轉為不利於發展，重整的狀況及減弱的幅度，都將決定對西半部實際影響程度。
對於颱風進入南海後，是否有機會重整並稍增強？粉專認為以客觀預報資料來看，確實有微幅增強的空間，但幅度不多、時間也不長，就看官方主觀評定是否要反映這個微幅的增強變化。從鳳凰颱風出海到靠近台灣這段時間，重新整合、發展的情況，將決定中南部的風雨強度。
至於今日和明日天氣，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部和恆春半島降雨機率增高，雨勢越晚越明顯，估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；尤其大台北及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。
林得恩提醒，另方面台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上，或陣風8級以上強風；苗栗至彰化、恆春半島及澎湖也有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機會，各沿海風浪也大，提醒民眾海邊活動要特別注意安全。
