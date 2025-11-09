鳳凰大甩尾轉彎逼台！明後天發海陸警 北東防大量致災雨

氣象署表示，「鳳凰」今（9日）有望增強為強烈颱風，預估明天發海上警報、後天發陸上警報。（圖：氣象署官網）

第26號颱風「鳳凰」結構紮實、強度持續增強，中央氣象署表示，「鳳凰」今（9日）有望增強為強烈颱風，預估明天（10日）發海上警報、後天（11日）發陸上警報，週三（12日）登陸可能性最大，登陸地點落在台中以北。但氣象達人吳聖宇指出 ，颱風進入南海後將大甩尾北轉，通過台灣上空的時間從原預估的週三白天延後至周三晚間，周四白天仍在過境，整體行程延後約12小時。由於登陸位置仍具不確定性，中部以南地區都有機會受中心直接影響。氣象署提醒，鳳凰北轉後與東北季風可能出現共伴效應，北北基及宜花地區須嚴防大雨或豪雨。明天(10日)外圍環流接近，北部及東半部的降雨加大，到了週二、三鳳凰颱風「共伴效應」最劇烈，北部及東半部恐有「大量致災雨」，鳳凰颱風來勢洶洶，不可小覷。

廣告 廣告

中度颱風鳳凰持續以每小時29公里速度向西前進，預估在穿越菲律賓呂宋島後北轉撲向台灣，並從中部一帶登陸。中央氣象署稍早釋出最新預估路徑，鳳凰將成為「攔腰斷頭颱」，中部登陸後，同一天晚上由宜蘭出海，對台灣威脅越來越大；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰今晚登陸菲律賓呂宋島，明天進入南海後逐漸北轉，如果路徑上沒有特殊變化，周三(12日)上午暴風圈接觸南部陸地，夜晚籠罩中、南部地區，周四(13日)凌晨左右登陸彰化到台南之間，隨後撞上中央山脈，穿越台灣上空快速減弱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄則指出，最新(9日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰今晚將以最強之姿（強烈颱風(53米/秒)登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，進入台灣海峽，侵襲台灣，強度亦逐漸減弱。吳德榮說，11、12日在鳳凰與東北季風的共伴效應影響下，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢，應嚴加防範；鳳凰在接近台灣的過程，中心雖持續的減弱，但其環流伴隨「強風、豪雨」，對部分地區仍具有的威脅，亦應防範；至於鳳凰中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，無需去特別強調。

氣象署預報員賴欣國提醒，今天各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起東北季風增強後，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。中南部高溫可達30至33度，天氣溫暖微熱；北部及東半部為27至30度，各地早晚仍偏涼，低溫約21至24度，日夜溫差大，民眾早出晚歸要適時增減衣物。

氣象署指出，雖然「鳳凰」北轉接近台灣時強度將略為減弱，但仍可能在週三前後帶來全台明顯風雨，尤其北北基、宜蘭、花蓮等地需嚴防豪雨；提醒今天下午東北季風增強，預估將持續影響一週，屆時鳳凰與東北季風有機會產生共伴效應，雨勢將更集中。由於颱風北轉後的路徑與強度仍具變數，實際影響範圍仍需視後續動態與模式變化而定，呼籲民眾持續關注最新預報。