鳳凰大角度北轉襲台！鄭明典揭原因 颱風與冷高壓影響成關鍵

生活中心／游舒婷報導

輕度颱風鳳凰預估升級為中颱，並北轉影響台灣，預計下週一開始就會影響台灣，前氣象局長鄭明典也解釋了這次颱風會改變路徑的原因，其實和颱風碰上冷高壓有關。

中央氣象署發布鳳凰最新路徑。（圖／取自氣象署）

鄭明典援引氣象研究者王時鼎的統計分析指出，當颱風遇到冷高壓，除了共伴效應是否會發生外，颱風的路徑和強度變化也有一些特徵。

當冷高壓開始增強，表示西風帶位置已經偏南，此時颱風的生成緯度多侷限在北緯20度以南。而一旦颱風接近台灣時遇到高壓南下、出海，若強颱風遇上強冷高壓，尤其在寒潮爆發時，颱風往往會直接被高壓抵擋並快速減弱甚至消散。

廣告 廣告

若是相對較弱的颱風或僅為熱帶性低氣壓，乾冷空氣將捲入颱風環流，使系統進一步減弱並轉向西南西或西南移動。

另一種情況則是颱風本身強度高，而冷高壓呈現緩慢南下或出海狀態，此時颱風較容易受到高層槽線引導，路徑傾向於大角度轉向東北，並可能在移動過程中逐漸轉變為溫帶氣旋，而這個狀況就屬於目前鳳凰颱風的狀況。

現在為輕颱的鳳凰，未來將升級為中颱，預估強度上，氣象粉專「「台灣颱風論壇｜天氣特急」」預估，巔峰強度可達強烈颱風，根據綜觀模式預報，下週三（12日）至週四（13日）之間將穿越台灣上空，提醒民眾做好防颱準備。

更多三立新聞網報導

健保補充保費惹民怨！醫師也發聲不挺：3種人收費才公平

做好防颱工作！鳳凰巔峰強度估可達「強烈颱風」影響日期曝

鳳凰恐轉中颱「直穿台灣」！專家揭3特點：是罕見個案

小心詐騙1手法！她上當8次沒發現 780萬慘被騙光

