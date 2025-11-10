鳳凰大迴轉直撲台！網看路徑圖「閃過中央山脈」哀號：天佑台灣

生活中心／許智超報導

鳳凰颱風今（10）日8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行，而今晚起至11日受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島仍要防大雨及豪雨。對此，就有網友看到颱風預測路徑，鳳凰大迴轉從西邊撲向台灣，直接略過中央山脈，不禁直呼「居然走著六親不認的路徑。」

中央氣象署說明，鳳凰颱風今早8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，已略微減弱，但仍為中度颱風等級。

原PO也在Threads分享鳳凰預測路徑，驚訝表示「居然走著六親不認的路徑，這大小，怕是連中央山脈也擋不住吧！」還有人好奇這次能不能放颱風假，「看來這次颱風比較聰明，你們覺得颱風假有望嗎？這看起來是連車都騎不了啦。」

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「鳳凰如果真的用這路徑登陸，那真的只能天佑台灣了，閃過不利地形進行最強攻擊路徑」、「沒有中央山脈擋住，這真的不敢想」、「又嘉義登陸？上次沒電+斷網三天，苦不堪言欸」、「我家後門又要飛走了」。

氣象署預報員朱美霖指出，依目前預測，海上颱風警報可能在今日下午至傍晚發布，陸上颱風警報則不排除在明日上半天發布。不過颱風北轉角度及接近台灣的程度仍有不確定性，後續強度是否會在通過台灣前再度減弱，仍需持續觀察。

對於台北市是否會放颱風假？市長蔣萬安表示，關於停止上班課、疏散門啟閉，以及市區紅黃線停車等訊息，請人事處、教育局、水利處及交通局，依照作業流程「即早評估」，並且與臨近縣市保持密切聯繫，盡早發布相關的訊息。

蔣萬安強調，目前颱風預報路徑仍有高度不確定性，鳳凰颱風穿過呂宋島後就會轉向，但轉向角度、路徑、速度都仍然不確定，請災害防救辦公室持續與台大氣象團隊密切聯繫，隨時掌握颱風動態及風力雨勢變化，並即時提供各防救災單位應變參考。

