鳳凰女志工控遭小隊長性騷 台中消防局急調離職務

台中市蘇姓消防分隊小隊長遭鳳凰女志工指控酒後對她襲胸、強吻，女子不滿事發後小隊長未道歉、消防局態度消極，日前已報警。消防局表示，已將小隊長調離現職，將依相關規定召開性騷擾申訴評議委員會議處。

計程車司機夫妻同時擔任消防大雅分隊鳳凰志工多年，陳姓女司機昨日下午開記者會，指控消防分隊蘇姓小隊長酒後對她襲胸強吻，事發後她向消防局投訴，不滿消防局處理態度消極。

陳女指出，她與先生均是計程車司機，夫妻也同 在台中市消防局大雅分隊擔任鳳凰志工，但上週某日晚間，陳女開計程車載送大雅分隊小隊長蘇男，但未料蘇酒後上車憑恃酒意，竟一把抱住陳女臉部強吻，其間更有襲胸的脫序行為。陳女不甘受辱，昨日下午公開露面並還原案發經過。

大雅區上雅里長陳映辰表示，近日接獲被害人投訴，希望加害人能為自己的行為負責，因而對外開記者會說明事發經過，同時也希望不再有類似案例發生。

台中市消防局表示，針對大雅分隊小隊長疑似涉及性騷擾一案，已接獲當事人申訴並受理，目前該分隊小隊長已調離現職，將依相關規定開性騷擾申訴評議委員會，並聘請外部專家學者組成調查小組，後續調查，如有涉及不法，將依相關規定議處。

警方表示，十日接獲女志工報案，指稱六日晚間八時十七分載送男子時遭不當行為。被害人提出申訴及告訴，警方將依法通知男子到案說明，全案依「性騷擾防治法」規定，函送台中地方檢察署偵辦。