鳳凰好猛「估週日成強颱」！全台迎接風雨 下週2天下到發紫

鳳凰颱風將來襲！中央氣象署今（6日）最新說明，鳳凰成颱後持續發展，其環流已相當廣闊，且重要的是，預計本週日（9日）將增強為強烈颱風，其路徑將在下週一進菲律賓北部，接著北轉逼近台灣，因此，預估下週二、下週三將為台灣帶來劇烈風雨，半個台灣雨量成紫爆狀態。

氣象署說明，鳳凰目前是輕颱等級，今日下午2時的中心位置在北緯10.2度，東經139.8度，即在鵝鑾鼻東南東方2400公里之處，以每小時19公里速度，向西北轉西進行。

氣象署推估，鳳凰颱風的強度持續發展，暴風半徑持續擴大，結構也愈來愈扎實，預估週日有可能增強至強烈颱風，暴風半徑有機會擴大到300公里以上。

至於鳳凰颱風的路徑，氣象署預計未來將朝西北西方向移動，週日會在菲律賓東方海面，週一觸碰到菲律賓北側陸地後明顯北轉，靠近台灣，不過，其強度也會開始減弱。

要注意的是，鳳凰颱風將如何牽動台灣天氣，氣象署提到，明天（7日）至週日各地多雲到晴，週日晚上起至下週一，颱風外圍環流與東北季風將為北部、東部帶來明顯，大台北與宜蘭需留意豪雨。

下週二、三鳳凰颱風最靠近台灣，東部、北部將出現可觀的風雨，半個台灣呈紫色，有局部豪雨發生。南部則隨著颱風暴風中心靠近，會出現明顯風雨，至於中部，也有降雨機率。

此外，週六起北海岸、東半部及恆春半島將有長浪，浪高達3米以上。週日起，各地沿海出現9至10級以上強陣風。

