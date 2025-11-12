鳳凰將亡！氣象署：颱風有望提前降級熱低壓 下週東北季風「降溫明顯」

即時中心／林耿郁報導

輕度颱風鳳凰12日8時中心位置在北緯21.5度，東經119.4度，即鵝鑾鼻西南西方約160公里海面上，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行，七級風平均暴風半徑150公里；由於颱風持續弱化，接下來有望提前降級為熱帶性低氣壓。

鳳凰將亡！氣象署預報指出，過去一段時間，鳳凰颱風持續減弱中、暴風範圍也在縮小，不過在接近台灣的過程中還是要留意。隨著靠近陸地、受到破壞，未來鳳凰仍將持續縮小，且將降級為熱帶低壓。

過去幾個小時，鳳凰的最大風速從每秒23公尺，減弱為20公尺：七級風暴風範圍從180公里，縮減為150公里。但仍對近海、陸地造成威脅。

目前海上警戒範圍，包括東北、東南部海面、巴士海峽、台灣海峽與東沙島海面。陸上警戒範圍，包括嘉義以南、南投以及花東地區。

未來颱風逐漸往東北東移動，今晚中心會登陸恆春半島南段，由於雲形高低層已經分離、結構差，因此可能提早減弱為熱低壓、七級風暴風範圍也會消失。

降雨方面，由於颱風帶進東南風，花東雨勢逐漸增大中；基隆北海岸今晨也有一波明顯雨勢，但現在因與東北季風的輻合區減弱，因此北部雨勢減少。中南部雨量則不明顯。

今天到目前為止，基隆北海岸降雨趨緩、東南部山區有顯著降雨，中南部則是一般的陰雨天氣。

過去一天受東北季風、共伴效應影響，大台北、東半部降雨明顯。宜蘭出現800毫米以上降雨，基隆北海岸、新北有554毫米，台北山區也有355毫米、台東238毫米降雨量。

今白天降雨熱區在花東，中南部隨著環流接近，降雨有稍微增多。之後環境轉成偏北風，北部降雨會再增多、中南部也可能有一波降雨。到了週四，台灣轉成東北風以後，北部、宜蘭有降雨，其他地區雨勢將停，轉為多雲天氣。至於今、明兩天，沿海仍有9至11強陣風

目前氣象署持續發布豪雨特報，基隆北海岸、大台北山區、 宜蘭、花蓮、台東、屏東山區會有豪雨；桃園以北、花東平地、高雄、屏東、澎湖會有大雨，請留意坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

未來一周，今天各地降雨顯著。到了明後兩天（13、14）降雨集中在北部，其他地區雨勢停歇；六、日東北季風減弱，降雨趨緩。但到了下週一，會有新的東北季風來襲，屆時不僅風力強勁，也會有冷空氣抵達，溫度會明顯下降、迎鋒面降雨增多。

氣象署總結，今各地仍有風雨，請民眾避免前往山、海活動。





