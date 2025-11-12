鳳凰將以輕颱下限襲台！「這範圍」嚴防強風豪雨

颱風「鳳凰」今（12）晚將登陸台灣，中央氣象署表示，颱風將以「輕颱下限」通過恆春半島，持續向東北移動並逐步減弱。預估今晚至明（13）日清晨可能降為熱帶性低氣壓，白天轉為溫帶氣旋，期間，颱風環流仍將影響全台風向，「南部、東部沿海」需嚴防強風與豪雨。

氣象署表示，颱風「鳳凰」持續發布海上及陸上颱風警報。颱風中心目前位於鵝鑾鼻西方約120公里的海面上，屬輕度颱風，近中心最大風速每秒18公尺，暴風半徑維持120公里。

鳳凰颱風過去一段時間逐漸向北偏東移動，正接近台灣南端陸地，雖然颱風雲系結構不佳，垂直風切較大，但颱風仍呈逐步減弱趨勢。然而，海上與陸上警戒區域暫不調整，其中陸上警戒範圍包括嘉義以南、南投、花蓮及台東地區；海上警戒範圍則涵蓋台灣東半部海域、巴士海峽、台灣海峽及東沙島周邊海域。

輕度颱風「鳳凰」。圖／翻攝自中央氣象署

氣象署指出，目前北部及東部地區已出現局部強降雨，基隆北海岸如三芝一帶降雨量每小時可達約55毫米；花東地區及平地也需注意降雨影響。此外，颱風外圍雲系也會為澎湖及南部地區帶來明顯降雨。

根據定量降水預報，今日中午至下午，東風及東南風影響下，花東降雨較明顯，北部基隆沿海亦有局部強降雨，隨著颱風接近南部陸地，風向將轉偏南，而台灣海峽一側則為偏北風，使北部地區降雨持續。

定量降水預報。圖／中央氣象署提供

展望未來一週，颱風過境後的東北季風將逐步增強，週四（13日）至週五（14日），北部及宜蘭、花蓮地區仍有明顯風雨，氣溫略降，週六（15日）至週日（16日）東北季風稍微減弱，但下週二（18日）大陸高壓南下，將帶來新一波降溫，北部地區清晨低溫約15至18度，白天高溫可能降至20度以下。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一週溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

最後，今明兩日沿海風力仍強，空曠地區平均風6級、陣風可達8級以上，澎湖風力更強，隨著颱風逐漸減弱，但東北季風影響下沿海及山區仍需注意強風及降雨對交通及安全的影響，非必要請避免前往海邊或山區活動。

陸上強風特報。圖／中央氣象署提供

天氣重點提醒。圖／中央氣象署提供

