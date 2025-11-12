鳳凰將以「輕颱下限」通過恆春 氣象署曝最新警戒區
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但強度持續減弱中，預計今（12）日傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，在未來東移過程中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。中央氣象署預報員朱美霖表示，「鳳凰」過去一段時間持續往北到東北方向移動，現在已是「輕颱下限」的等級，明（13）日白天往東北移動的過程，會進一步變性為溫帶氣旋。
朱美霖說明，氣象署持續針對今年第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，目前颱風中心位置來到鵝鑾鼻西方約120公里的海面上，現在仍是「輕度颱風」，近中心最大風速每秒18公尺，七級風暴風半徑依舊維持在120公里。
6小時定量降水預報圖 。（圖／氣象署提供）
她指出，「鳳凰」過去一段時間持續往北到東北方向移動，接近台灣南端陸地，現在已是「輕颱下限」，雲型結構較差，在垂直風切較大的情形下，未來在接近台灣的過程中，還有逐漸減弱的趨勢。
未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）
朱美霖提及，海警區域則有台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面；陸警區域包含嘉義以南、南投、花東一帶。
一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）
她進一步指出，從「鳳凰」路徑潛勢預測圖可見，颱風在今晚就會通過恆春半島一帶的陸地，並且往東北方移動，過程中有逐漸減弱的趨勢，因此今日深夜至明日凌晨左右，就會逐漸減弱為熱帶性低氣壓，明日白天往東北移動的過程，會進一步變性為溫帶氣旋，但仍要留意颱風接近過程中，環流風場會為台灣帶來方向改變，沿海依舊有強風情形。
陸上強風特報。（圖／氣象署提供）
重點提醒部分，朱美霖說，「鳳凰」正逐漸北上影響台灣，儘管颱風逐漸減弱，但在東北季風影響下，沿海風浪仍大；另一方面，連續降雨下恐對山區道路產生交通影響，提醒民眾非必要勿前往山區或海邊活動。
重點提醒。（圖／氣象署提供）
原文出處：快新聞／鳳凰將以「輕颱下限」通過恆春 氣象署曝最新警戒區
