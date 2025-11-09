鳳凰將大甩尾轉彎撲台！ 中南部2縣市暴風侵襲率逾70%
今年第26號颱風「鳳凰」預估今晚（9日）增強為強烈颱風，中央氣象署預估最快明天（10日）發海上警報、11日陸上警報，12日前後最接近台灣，而從氣象署暴風侵襲機率圖來看，澎湖縣和台南市侵襲率分別為73%、70%。氣象專家吳聖宇就指出，「鳳凰」將大甩尾轉彎後往台灣過來，但原先預測12日白天經過台灣上空，變成12日晚間才進來，13日白天仍在過境台灣，遠離台灣的時間也延後到13日晚間，整個時程往後延了12小時左右。
氣象署資料顯示，「鳳凰」颱風今天凌晨2時中心位置在北緯 13.8 度，東經 126.4 度，位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北西進行，預測10日會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，10、11日將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，12日前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於13日增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。
根據氣象署暴風侵襲機率圖，澎湖縣侵襲率達73%，台南市70%、嘉義縣69%、高雄市67%、嘉義市及雲林縣66%。
氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，「鳳凰」將大甩尾轉彎後往台灣過來，這個預報趨勢一直沒有明顯變化，但還是有些微調，主要是進入南海後繞出去的距離稍微變遠了一點，因此颱風中心以及本體環流要經過台灣上空的時間比先前預估更晚，原先預測是12日白天要經過台灣上空，現在變成12日晚間才要進來，13日白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣的時間也因此要延後到13日晚間之後，整個時程往後延了大約12小時左右。
吳聖宇提到，登陸的位置仍是目前最大的不確定性，中部以南的任一個點都有機會，在哪邊登陸、如何通過台灣上空會關係到12、13日這兩天各地的風雨變化情況，仍需要再觀察，很有可能要等到10日「鳳凰」颱風進入南海並開始往北後才會比較明朗。
吳聖宇直言，要是說「鳳凰」颱風的路徑很像「丹娜絲」或「山陀兒」，其實他個人感覺並沒有，如果看整段路徑是完全不像的，只有靠近台灣這一段才稍微有點像，總之就是一個從台灣海峽南部往中部以南沿岸靠近的颱風，整段路徑來看的話，最像的仍是2004年的「南瑪都」颱風，這個颱風的歷史紀錄也是這次「鳳凰」颱風預報的重要參考範例。
吳聖宇分析，「鳳凰」北上靠近台灣的過程因大氣條件的不適合，預期強度會持續減弱，等到暴風圈真正接觸到台灣陸地時應該已經是輕度颱風等級，經過台灣上空的過程也會持續減弱，等到過山進入東部、東北部海面有機會減弱為熱帶性低氣壓或轉化為溫帶氣旋；目前多數預報結果認為「鳳凰」應該會順利過山來到台灣東部或東北部海面，所以應該不會像「山陀兒」那樣定桿然後消散在台灣上空，但也有部分預報模式認為可能會延著中央山脈西側北上，最後來到北部海面後減弱或變性，類似「丹娜絲」颱風的情況，但目前不確定仍高。
吳聖宇指出，今天下午起，台灣附近的東北季風會先增強，明晚「鳳凰」颱風的水氣會開始抵達台灣附近，10、11日颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合「共伴效應」的發生，北部、東北部、東部要特別注意可能出現強降雨。
看更多 CTWANT 文章
每天互稱寶貝！她問「我叫什麼名字」男友卻答不出 過來人：結婚登記只知姓氏
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
普發1萬還不還債？蔡阿嘎怒喊「你全家都有錢」 GPT一句話讓他死心
其他人也在看
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風將登陸台灣 下週有機會停班課？北市府回應了
中颱鳳凰持續增強，且路徑逼近台灣，根據中央氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率預測指出，有14縣市超過5成，其中台北市達45%，不少民眾關心，台北市是否會納入陸上警戒範圍？有機會放颱風假嗎？對此，北市府回應了。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 20 小時前
恐成強颱！鳳凰持續朝西北移動 氣象署警告「這三天」影響最大
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導鳳凰颱風持續朝西北方向移動，預估下周轉向台灣；氣象署稍早召開記者會，表示最快今天就會變成中度颱風、接近菲律賓時可能已經變成強烈颱風。不過後續路徑不確定性仍大，但下週一至周三（10至12日）可能出現強烈風雨，需特別提高警覺！民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰今拚強颱達巔峰！「穿心颱」估這時暴風圈觸陸 對台衝擊示警2關鍵
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，過去6小時在副熱帶高壓穩定導引下，持續往西移動，時速達40公里。氣象粉專指出，預計今（9）日將達強烈颱風，下週三（12日）上午暴風圈接觸南部陸地，週四（13日）凌晨左右登陸彰化～台南間。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰最快36小時強度達顛峰！專家曝「最新路徑」：恐登陸台灣陸地
今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估，將在週日（9日）增強為強颱，10日進到菲律賓北側陸地，隨後將北轉接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期鳳凰西進過程可望持續增強，未來36-48小時強度將達顛峰，進一步增強為強烈颱風機率高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中部恐首當其衝！鳳凰颱風估下週一海警、週二陸警 北東防豪雨以上降雨
鳳凰颱風在今（8）日清晨已增強為中度颱風，目前位於台灣南方約1600公里海面，中央氣象署預報員張竣堯表示，颱風路徑仍存在不確定性，下週一、週二台灣將先受颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，其中下週二雨勢最強。下週三晚間至週四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部亦有豪雨發生。預估下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
今立冬大太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署數據揭可信度
中央氣象署官方臉書粉絲專頁「報氣候 - 中央氣象署」有貼文指出，有關立冬節氣諺語是否真的貼近台灣氣候，以台灣4個代表測站和全台測站平均數據分析，南部的立冬日幾乎都是大晴天，23年間有21年沒有下雨，台北和台中則有20次。至於花蓮和平地11站的平均值相對少些，但晴天的...CTWANT ・ 1 天前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶下週停班停課？北市府回應了
生活中心／李明融報導今年颱風季似乎沒有因進入到秋冬季節而消逝，中颱鳳凰目前正朝菲律賓呂宋島前進，未來有相當大的機會北轉朝台灣本島襲來，甚至在東北季風影響下出現共伴效應，帶來雨勢。中央氣象署指出，根據最新預測鳳凰颱風即將成為強烈颱風，未來120小時內的暴風侵襲機率，澎湖縣68%最高，其次為台南市62%、金門縣61%，總共有14縣市破5成，是否有機會宣布放颱風假，台北市政府今天（8日）下午率先回應了。民視 ・ 11 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 15 小時前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
鳳凰颱風罕見路徑！恐沿北轉撲台 氣象專家：「非常少見」
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導颱風「鳳凰」正強勢逼近台灣，最新路徑預測顯示，颱風將在北轉後朝台灣靠近。氣象專家林得恩今（7）日在「林老師氣象站...FTNN新聞網 ・ 1 天前
有望颱風假？鳳凰環流大是「普發颱」 氣象粉專列7重點示警：皮繃緊了
根據中央氣象署今（8）日凌晨2時最新觀測，鳳凰颱風持續增強已經轉為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度，向西轉西北西進行。中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鳳凰「攔腰斷頭颱」橫掃台！最快明海警 預計中部登陸、13日這縣市出海
第26號颱風「鳳凰」升格成中度颱風，未來有機會轉強颱。中央氣象署最新預估路徑顯示，「鳳凰」將成為攔腰斷頭颱，預計下週四（13日）清晨自台灣中部登陸，晚間由宜蘭出海，最快明（10）日發布海警。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風...CTWANT ・ 20 小時前
護國神山好威！「強大怪物」鳳凰登陸前恐減弱 專家點破3原因
根據中央氣象署，編號第26號的颱風鳳凰，已經轉為中度颱風，根據目前的預測，預計12日至13日最靠近台灣，且有高機率登陸。雖然目前鳳凰颱風預測在在巔峰時期的強度可達強烈颱風，但接觸陸地前後，預估強度江明顯減弱，其原因就是台灣的「護國神山」中央山脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／海鷗颱風掃過越南中部！多省市通報災情
[NOWnews今日新聞]今年第25號颱風海鷗（Kalmaegi），在菲律賓造成逾百人死亡之後，週四晚間已在越南再次登陸，由於該國中部近期正飽受暴雨和洪水所苦，接二連三的颱風侵襲，無疑是雪上加霜。綜合...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前