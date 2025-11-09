鳳凰將大甩尾轉彎撲台！ 中南部2縣市暴風侵襲率逾70%

「鳳凰」颱風侵襲澎湖縣和台南市的機率達70%以上。（圖／中央氣象署）

今年第26號颱風「鳳凰」預估今晚（9日）增強為強烈颱風，中央氣象署預估最快明天（10日）發海上警報、11日陸上警報，12日前後最接近台灣，而從氣象署暴風侵襲機率圖來看，澎湖縣和台南市侵襲率分別為73%、70%。氣象專家吳聖宇就指出，「鳳凰」將大甩尾轉彎後往台灣過來，但原先預測12日白天經過台灣上空，變成12日晚間才進來，13日白天仍在過境台灣，遠離台灣的時間也延後到13日晚間，整個時程往後延了12小時左右。

氣象署資料顯示，「鳳凰」颱風今天凌晨2時中心位置在北緯 13.8 度，東經 126.4 度，位於鵝鑾鼻東南方1070公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北西進行，預測10日會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，10、11日將受到颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，12日前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於13日增大，由於此颱風北轉接近台灣時路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。

根據氣象署暴風侵襲機率圖，澎湖縣侵襲率達73%，台南市70%、嘉義縣69%、高雄市67%、嘉義市及雲林縣66%。

氣象專家吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」撰文道，「鳳凰」將大甩尾轉彎後往台灣過來，這個預報趨勢一直沒有明顯變化，但還是有些微調，主要是進入南海後繞出去的距離稍微變遠了一點，因此颱風中心以及本體環流要經過台灣上空的時間比先前預估更晚，原先預測是12日白天要經過台灣上空，現在變成12日晚間才要進來，13日白天這段期間仍在過境台灣，遠離台灣的時間也因此要延後到13日晚間之後，整個時程往後延了大約12小時左右。

吳聖宇提到，登陸的位置仍是目前最大的不確定性，中部以南的任一個點都有機會，在哪邊登陸、如何通過台灣上空會關係到12、13日這兩天各地的風雨變化情況，仍需要再觀察，很有可能要等到10日「鳳凰」颱風進入南海並開始往北後才會比較明朗。

吳聖宇直言，要是說「鳳凰」颱風的路徑很像「丹娜絲」或「山陀兒」，其實他個人感覺並沒有，如果看整段路徑是完全不像的，只有靠近台灣這一段才稍微有點像，總之就是一個從台灣海峽南部往中部以南沿岸靠近的颱風，整段路徑來看的話，最像的仍是2004年的「南瑪都」颱風，這個颱風的歷史紀錄也是這次「鳳凰」颱風預報的重要參考範例。

吳聖宇分析，「鳳凰」北上靠近台灣的過程因大氣條件的不適合，預期強度會持續減弱，等到暴風圈真正接觸到台灣陸地時應該已經是輕度颱風等級，經過台灣上空的過程也會持續減弱，等到過山進入東部、東北部海面有機會減弱為熱帶性低氣壓或轉化為溫帶氣旋；目前多數預報結果認為「鳳凰」應該會順利過山來到台灣東部或東北部海面，所以應該不會像「山陀兒」那樣定桿然後消散在台灣上空，但也有部分預報模式認為可能會延著中央山脈西側北上，最後來到北部海面後減弱或變性，類似「丹娜絲」颱風的情況，但目前不確定仍高。

吳聖宇指出，今天下午起，台灣附近的東北季風會先增強，明晚「鳳凰」颱風的水氣會開始抵達台灣附近，10、11日颱風在台灣西南方海面逐漸北上，位置上來說非常適合「共伴效應」的發生，北部、東北部、東部要特別注意可能出現強降雨。

